Ibrahimovic, futuro ancora in Italia: un club lo sogna

Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare ancora in Italia. Se il Milan dovesse lasciarlo andare a fine contratto, c’è questa nuova ipotesi.

Totalmente non fortunata la stagione 2022-2023 di Zlatan Ibrahimovic. Dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan l’attaccante svedese sperava di finire in bellezza restando ancora in rossonero e continuando a sfoderare tutta la sua classe.

Gli infortuni ed i lunghi e tortuosi recuperi fisici lo hanno però letteralmente frenato. Prima i quasi 7 mesi di recupero dall’operazione di pulizia al ginocchio. Poi i vari stop muscolari, l’ultimo dei quali al polpaccio rischia di lasciarlo in disparte fino al termine della stagione.

Con il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, Ibrahimovic potrebbe seriamente dire addio al Milan. L’intenzione del 41enne centravanti sarebbe quella di proseguire e mettersi alle spalle questi momenti delicati, ma la situazione andrà valutata con calma. L’opzione di un saluto definitivo al club rossonero è comunque più che concreta.

Ibrahimovic, pazza idea Monza: lo vuole Galliani

Gli scenari ad oggi per Ibrahimovic sono tre: il primo è un rinnovo, che lo svedese approverebbe immediatamente, con il Milan per un’altra stagione e provare a sfondare il muro dei 42 anni come attaccante rossonero. Il secondo è il ritiro a fine stagione, visto che gli infortuni continuano a martoriare l’ex PSG che potrebbe decidere di iniziare una nuova carriera come dirigente e imprenditore.

Ma occhio alla terza opzione. Ovvero il trasferimento a parametro zero in un nuovo club, che possa dargli tempo e spazio per continuare la sua carriera. La tentazione in tal senso è anche molto vicina: c’è chi scommette che una squadra di Serie A potrebbe accogliere Zlatan in vista della prossima stagione.

Si tratta del Monza, squadra brianzola che è guidata da Silvio Berlusconi e soprattutto Adriano Galliani. L’ex a.d. del Milan è molto legato a Ibrahimovic, visto che fu lui nel 2010 a convincerlo ad approdare in rossonero per la prima volta, acquistandolo per 24 milioni dal Barcellona.

A Galliani farebbe piacere avere Ibra in rosa anche per una sola stagione, visto che con la sua esperienza e personalità darebbe un grosso input al resto della squadra. Soluzione che potrebbe accontentare anche lo svedese, il quale si è trasferito ormai definitivamente con la famiglia a Milano e accetterebbe di buon grado un ingaggio nella vicinissima Monza, distante solo 20 km dall’abitazione del calciatore.

Un’operazione fattibile sulla carta, ma non semplice. La piazza brianzola sarebbe comunque entusiasta di accogliere un mito come Ibrahimovic, anche a quasi 42 anni di età. Ciò rende bene l’idea della dimensione alla quale ambisce Galliani per la squadra della sua città d’origine.