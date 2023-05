Le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Stefano Pioli conferma il turn over

Ci siamo quasi per il ritorno in campo del Milan. Fischio d’inizio alle ore 21.00, con i rossoneri che sfideranno tra le mura amiche di San Siro la Cremonese. Le due squadre vogliono il successo, è indubbio. Obiettivi diversi ma stesse motivazioni e ambizioni. Il Milan è a caccia di punti fondamentali dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma. La lotta al quarto posto è più aperta che mai, e soltanto vincere può aiutare la squadra di Stefano Pioli a scongiurare guai in vista del finale di stagione e contenere le dirette rivali quali Lazio, Juventus, Inter e appunto Roma.

La Cremonese, dal suo canto, è alla disperata caccia di punti per provare a centrare l’obiettivo salvezza. Penultimo in campionato può sperare di raggiungere Verona e Spezia, anche se l’impresa è parecchio complicata. Stefano Pioli e Davide Ballardini hanno avuto pochi giorni per preparare la partita, dato che si tratta di un turno infrasettimanale. I due tecnici hanno quindi cercato di sperimentare in fretta la migliore strategia per il match.

L’allenatore del Milan ha dovuto agire con un occhio di riguardo alle prossime sfida, e per questo ha optato per un discreto turn over. Sabato ci sarà da affrontare la Lazio in campionato, in uno scontro diretto infuocassimo. Poi mercoledì la Champions League, con la semifinale d’andata contro l’Inter. Le rotazioni oggi erano d’obbligo. Ma l’occasione è buona per dare fiducia e spazio a chi ha avuto poche possibilità sin qui. C’è la speranza che questi riescano a fare il meglio possibile. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese appena diramate.

Milan-Cremonese, gli undici ufficiali

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Díaz; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias, Rebić. All.: Pioli.