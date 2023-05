Melissa Satta, lo shooting in costume non è per deboli di cuore: è bellissima (VIDEO)

Ancora una volta Melissa Satta lascia tutti senza fiato. Pronto lo shooting tanto attesa della conduttrice e modella sarda.

Tutti pazzi per Melissa Satta. Nonostante siano passati diversi anni da quando la showgirl sarda è sbarcata nella televisione italiana, nelle vesti di velina di Striscia la Notizia, ancora oggi è una delle più amate e seguite dagli italiani.

Una donna che ha fatto chiacchierare sia per le sue forme estetiche perfette, sia per le liaison con diversi personaggi del mondo dello sport, fra cui anche l’ex milanista Kevin-Prince Boateng. Melissa Satta è considerata una vera divinità a livello di presenza scenica. Ma non è solo bellezza: è ormai al top nella conduzione di programmi televisivi, come “Gol Deejay” su Sky Sport.

La Satta da mesi ha iniziato ufficialmente una storia con Matteo Berrettini, campione di tennis di origine romana, uno dei maggiori talenti italiani in questo sport, essendo anche stato a lungo nella top 10 del ranking ATP. Nonostante questa relazione, la showgirl non manca di apparire in pose assolutamente intriganti e sensuali.

Vanity Fair ed il servizio con Melissa Satta: immagini da urlo

La bellezza di Melissa Satta è incontestabile ed oggettiva. Lo sa bene il magazine di moda e costume Vanity Fair, vera e propria bibbia a livello di tendenze di moda e di glamour in tutto il mondo.

La versione italiana della rivista mensile ha scelto per questo motivo di dedicare alla Satta uno shooting fotografico, con allegata un’interessante intervista. La classe ’86 è stata immortalata in pose sicuramente sensuali e provocanti, a contatto con la natura ed in abbigliamenti più o meno succinti. Foto comunque artistiche e tutt’altro che osé.

Sul profilo Instagram di Vanity Fair poche ore fa è stato pubblicato un primo assaggio, un piccolo video di backstage per il servizio fotografico con protagonista Melissa Satta. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Una chicca per i fan della conduttrice sarda, che come detto è tra le donne più amate del mondo dello spettacolo nostrano. Sul noto social Melissa vanta ben 4,8 milioni di follower.

Nell’intervista che uscirà sulla rivista, Melissa Satta parlerà molto delle sue relazioni con gli sportivi. Prima Bobo Vieri, poi il matrimonio con Kevin-Prince Boateng. Infine l’attuale relazione con Matteo Berrettini, quest’ultima molto discussa visto che, secondo le malelingue, il tennista non avrebbe più un rendimento costante dopo aver conosciuto la Satta.

Voci maligne a cui ha risposto a Notizie.com Diego Nargiso, ex tennista che conosce molto bene Berrettini: “Melissa è una donna più grande, può essere un grande sintomo di stabilità. In lei ha trovato una persona matura, che può anche aiutarlo. Non vedo nulla di strano nella loro coppia. Melissa è una bellissima donna, Matteo un bellissimo uomo. Tutto totalmente normale. Sarebbe stato strano il contrario, cioè vedere Berrettini con una donna brutta”.