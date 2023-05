Milan-Cremonese, due grigiorossi nel mirino: esame San Siro

Due giocatori della Cremonese in orbita Milan: entrambi sono italiani e potrebbero essere due rinforzi, a basso costo, per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta

Poche ore e sarà Milan-Cremonese. Una partita assolutamente da vincere per i rossoneri, che non possono più sbagliare, dopo il pareggio contro la Roma.

Gli uomini di Stefano Pioli sono in corsa per un posto in Champions League. Una corsa serrata in cui non sono più ammessi errori. Il Diavolo per l’occasione, come raccontato in queste ultime ore, è pronto a cambiare pelle, mandando in campo diversi volti nuovi rispetto al match dell’Olimpico, contro i giallorossi di Mourinho.

L’idea di far riposare Olivier Giroud e Simon Kjaer è diventata presto una certezza, ma non sono gli unici pronti a star fuori contro la Cremonese. Vanno verso la panchina anche Rafael Leao, Sandro Tonali e Rade Krunic. Un turnover importante in vista del doppio impegno contro Lazio e Inter, destinato a cambiare la stagione.

Però la testa è chiaramente a stasera, al match contro la Cremonese. Un avversario che non ha ancora abbandonato del tutto il sogno di rimanere in Serie A. I grigiorossi sono al penultimo posto in classifica, a sette punti dalla salvezza. Matematicamente, dunque, è ancora raggiungibile.

Osservati speciali

La partita di stasera, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà l’occasione per ammirare da vicino un paio di calciatori, che in un modo o nell’altro sono stati accostati al Milan.

Il più interessante è sicuramente Emanuele Valeri. L’esterno mancino di Roma, che ha compiuto 24 anni lo scorso 7 dicembre, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, fra poco più di un anno.

Il giocatore mancino, che ha segnato due reti, è tra quelli che ha fatto meglio con addosso la maglia della Cremonese. Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate, neanche in casa Milan. Il suo nome è sul taccuino di Maldini e Massara in vista della sempre più probabile partenza di Ballo-Toure. Il Milan è alla ricerca di un italiano da affiancare a Theo Hernandez e Valeri può essere il profilo giusto. Sarà interessante vedere dunque come supererà l’esame San Siro.

E’ atteso al Meazza, poi, anche Leonardo Sernicola. Il 25enne esterno di destra che all’occorenza può giocare sia a sinistra che al centro è un altro giocatore che può interessare a Maldini e Massara. In questo caso è stato Sabatini, in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, a suggerire il nome al Diavolo: “Maldini e Massara sanno perfettamente qual è l’impegno emotivo da mettere. Ricky è un mio ex allievo, non gli vado a dire cosa deve fare. Per esempio, Sernicola ha le qualità per giocare in rossonero ma qui lo dico e qui lo nego, non vado a ficcare il naso nelle loro questioni“, parlava così poco più di un mese fa Sabatini. Siamo certi che Massara avrà preso appunti e stasera lo seguirà da vicino