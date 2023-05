Milan-Cremonese, le pagelle: Thiaw-Kalulu, che pasticcio. Brahim Diaz sprecone

Le pagelle di Milan-Cremonese, valida per la 33a giornata di Serie A. Un altro inutile pareggio

Come con la Salernitana e l’Empoli, il Milan perde ancora punti in casa contro una piccola a San Siro. Contro la Cremonese, la peggior difesa della Serie A, soltanto un gol fatto: quello di stasera di Krunic su una deviazione nei minuti finali. Adesso la corsa Champions si complica davvero.

Succede molto nel primo tempo ma il risultato è fermo sullo 0-0. Saelemaekrs la sblocca dopo pochi minuti ma è fuorigioco. De Ketelaere, in posizione di falso attaccante con Brahim Diaz, spreca ancora una buona chance. Bravo Carnesecchi a non farsi saltare. La Cremonese fa diversi errori ma il Milan non riesce ad andare in rete.

Nel secondo tempo la qualità cala e la partita comincia a complicarsi sul serio. Lo diventa totalmente quando Thiaw e Kalulu si scontrano e Okereke va in gol. Il Milan quindi si riversa in attacco e trova la rete del pareggio soltanto nei minuti di recupero con una deviazione fortunosa di Krunic su assist di Messias. Un punto per i rossoneri non serve a niente. Ora il Milan è sesto, a pari punti con Atalanta e Roma.

Le pagelle di Milan-Cremonese

MAIGNAN 6 – Inoperoso. Su Okereke non gli riesce il miracolo.

CALABRIA 6 – Una partita senza errori, in entrambe le fasi.

KALULU 5 – Una partita di ordinaria amministrazione, con tanti buoni recuperi e interventi. Fino al gol della Cremonese: in coppia con Thiaw fa un pasticcio, lui addirittura interviene in scivolata sul compagno di squadra. Un errore che costa caro. Carissimo.

THIAW 5,5 – Perfetto fino a quando Okereke non decide di mandarlo al Bar insieme a Kalulu.

BALLO-TOURE 5,5 – Gioca a sorpresa al posto di Theo. Su un lancio sbagliato per poco non si trova in porta. Concentrato, ma coi suoi limiti.

BENNACER 6,5 – Torna mediano ed è padrone del centrocampo. Tutte le azioni offensive del Milan partono dai suoi piedi. (Dal 46′ KRUNIC 6 – La sua partita inizia nei minuti di recupero: segna con una deviazione fortunosa su punizione di Messias, da fuori area per poco non pesca il jolly vittoria ma Carnesecchi fa una grande parata).

VRANCKX 5 – Si limita al compitino in fase di impostazione con un solo spunto interessante. Appare un po’ troppo leggero in alcune situazioni, tant’è che fa partire un pericoloso contropiede. (Dal 75′ TONALI 6 – Dà carica e scuote i suoi, il suo ingresso è utile soprattutto sul lato emotivo).

SAELEMAEKERS 6 – Vive un buon momento e si vede. Quando ha la palla dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Segna ma è in fuorigioco. Tante iniziative anche nella ripresa. (Dal 75′ MESSIAS 6 – Due buone iniziative: la seconda porta alla punizione che lui stesso calcia e porta al pareggio. Da segnalare anche un ottimo recupero in fase difensiva che ha evitato un pericoloso contropiede).

DE KETELAERE 6 – Al 20′ sembra arrivato finalmente il suo momento: lanciato in porta da un retropassaggio sbagliato, non riesce a superare Carnesecchi che ci mette il piede. E la maledizione continua. La prestazione è buona, ma la scintilla ancora non arriva. (Dal 62′ GIROUD 5 – Appare in difficoltà anche in quello che fa meglio: pulire i palloni alti per i compagni. Tanti errori in appoggio. I compagni non lo aiutano con zero cross decenti).

BRAHIM DIAZ 4,5 – Da falso nove fa fatica a reggere il confronto fisico, soprattutto con Chiriches (spesso molto irruento ma mai sanzionato). Secondo tempo da dimenticare, invece: è due volte davanti alla porta e sbaglia in entrambe le situazioni. Che disastro.

ORIGI 5,5 – Prende il posto di Leao a sinistra ma con risultati ovviamente diversi. Una buona iniziativa nel secondo tempo e nulla più. (Dal 62′ LEAO 5,5 – Il Milan non può fare a meno di lui. Ma anche stasera, da subentrato, non riesce ad incidere, quasi come se non avesse avuto il tempo di carburare. L’unica buona giocata però mette in porta Brahim Diaz che poi sbaglia).

All. PIOLI 5 – Turnover comprensibile e condivisibile. Schiera il Milan con una sorta di 4-2-4 con Brahim Diaz e De Ketelaere falsi nove, Origi invece a sorpresa fa l’esterno. E le risposte sono positive perché nel primo tempo qualcosa di interessante si vede. Male invece la ripresa. Sbagliata la sostituzione di Bennacer all’intervallo: era stato il migliore in campo. Senza di lui la squadra ha perso ritmo e qualità. Si salva solo ad un gol fortunoso di Krunic, l’unico segnato alla peggior difesa della Serie A fra andata e ritorno. Un disastro. Come tutto il 2023 con un andamento da parte destra della classifica.

Il tabellino di Milan-Cremonese

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer (dal 46′ Krunic), Vranckx (dal 75′ Tonali); Saelemaekers, De Ketelaere (dal 62′ Giroud), Brahim Diaz; Origi (dal 62′ Leao). A disp.: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer; Adli, Bakayoko; Messias, Rebic. All. Pioli

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiriches (dal 72′ Ghiglione), Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meite, Benassi; Galdames; Bonaiuto, Afena-Gyan (dal 72′ Ferrari). A disp.: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti, Valeri; Acella, Castagnetti; Ciofani, Dessers, Okereke. All. Ballardini

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 77′ Okereke, 90’+2′ Krunic

Ammoniti:

Espulsioni: 90’+3′ Pickel