Milan-Cremonese, Pioli: “Non riusciamo a sbloccare le partite, buttiamo via punti”

Mister Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Cremonese: pareggio deludente a San Siro.

Milan fermato dalla Cremonese a San Siro. I rossoneri hanno dominato per gioco e occasioni, però poi si sono ritrovati sotto per il gol di Okereke. Nel recupero una punizione deviata di Junior Messias ha permesso di evitare la sconfitta.

Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match: “Siamo delusi, non volevamo questo risultato. Le partite sono poche e se non cambiamo marcia faremo fatica a entrare nelle prime quattro. Dobbiamo trasformare questa delusione in una prestazione migliore, con più determinazione, abbiamo le qualità per fare meglio. Come si cambia marcia? Vincendo”.

Il mister ha proseguito così la sua analisi sul match: “Nel primo tempo abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo preparato ed eravamo stati pericolosi. Mi aspettavo più profondità, ma controllavamo la partita e abbiamo creato occasioni. Se non la sblocchi, poi diventa più difficile. La squadra non deve perdere lucidità, nel secondo tempo abbiamo provato a risolverla individualmente e abbiamo perso il filo logico che avevamo nel primo”.

Ecco il problema principale del Milan: “Manca la determinazione nel sbloccare le partite. Nelle ultime gare abbiamo fatto quanto dovevamo per vincere però se non le sblocchi poi puoi anche rischiare di perdere. Mancano determinazione e lucidità per andare in vantaggio, poi sappiamo gestire e indirizzare meglio le partite. Il secondo tempo non mi è piaciuto”.

Non è questione di non aver messo Olivier Giroud e Rafael Leao titolari: “Giroud e Leao c’erano anche a Roma e non l’abbiamo sbloccata lo stesso. Bisogna essere più incisivi, determinati e precisi nello sbloccare le partite. Non riusciamo a vincere partite che avremmo dovuto vincere, ci è mancato qualcosa e stiamo buttando via punti”.

Pioli non vede un gruppo stanco mentalmente: “Stasera ho visto una squadra con energia e intensità, non è stanca. Ovviamente la stagione è impegnativa per chi è andato avanti in Europa, sta a me gestire le forze. Stasera abbiamo approcciato molto bene il match, però ci è mancato il secondo tempo”.

Una battuta finale sul derby di Champions League contro l’Inter: “Un bene avere la Champions tra sette giorni, vogliamo andare avanti. Ce la giocheremo al massimo, ci siamo meritati questa occasione”.