Milan-Cremonese, Pioli: “Primo tempo di alto livello. Il campionato si complica”

La conferenza stampa di Stefano Pioli dopo Milan-Cremonese, le parole del mister sull’ennesimo inutile pareggio

Il Milan sbaglia ancora, e stavolta la fa davvero grossa. A San Siro contro la Cremonese un pareggio e solo grazie ad un gol fortunoso nei minuti finali, proprio come a Roma una settimana fa. I rossoneri steccano ancora in casa contro una piccola come accaduto contro Empoli e Salernitana.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match per commentare l’inutile pareggio di questa sera: “Una brutta frenata. Il pari non ci soddisfa, dobbiamo trasofrmare questa delusione in energia positiva per le prossime partite perché in campionato non stiamo facendo bene. Queste sono partite decisive, stasera giocavamo anche contro Inter, Roma e Atalanta. A me il primo tempo è piaciuto ma se non le sblocchi tutto si complica. Nel secondo tempo invece abbiamo provato individualmente e non ci siamo riusciti. Sono arrabbiato e deluso. Il campionato si complica, abbiamo tante carte da giocarci“.

Quali sono le difficoltà oggettive di questa squadra: “La difficoltà oggettiva è che sbagliamo troppe volte l’ultimo passaggio. Nel primo tempo ci è mancato poco per essere pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione. Bisogna essere più precisi e determinati. Qualche gol in più bisogna farlo“.

Su come ha visto i ragazzi dopo la partita: “Non ho visto i giocatori a fine partita”. Se è convinto che la sua squadra lo segua al 100% in queste partite contro avversari abbordabili: “Siete bravissimi a sottolineare quando la squadra sbaglia approccio. Il primo tempo è stato di alto livello, è mancata la qualità e il gol. Il secondo tempo è stato differente. Se avessimo giocato così anche il secondo sono sicuro che non sarebbe finita così“.