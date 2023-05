Milan, un bomber dall’Olanda: è il “regalo” di RedBird

RedBird potrebbe garantire al Milan l’attaccante del futuro. Maldini e Massara lo stanno seguendo nelle sue fantastiche gesta in Francia. Tutti i dettagli

Il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. E’ un dato di fatto, con Stefano Pioli che ha potuto contare sul solo Olivier Giroud negli ultimi tempi. Rebic, Origi e Ibrahimovic non hanno dato l’apporto sperato, tra continui problemi fisici e prestazioni deludenti quando chiamati in causa. Un club che ambisce a tornare tra i più forti d’Europa può disporre di un parco attaccanti così scialbo? Assolutamente no, ed è chiaro che Giroud, fresco di rinnovo, ha bisogno di un valido ricambio dati i suoi 36 anni.

La dirigenza milanista, supportata dalla sua area scouting, ha già iniziato la caccia al nuovo bomber. I nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono già parecchio numerosi. Quelli fatti di recente e accostati al Milan sono Alvaro Morata, Rasmus Hojlund, Gianluca Scamacca ma anche Okafor e Roberto Firmino. Al momento, nulla di concreto. C’è però un altro profilo finito nei radar rossoneri e che potrebbe rappresentare una grossa sorpresa.

D’altronde, RedBird lo conosce già molto bene e potrebbe garantire il colpaccio al Diavolo. A parlarne è calciomercato.com, che svela un fatto cruciale.

Milan, l’attaccante dalla Ligue 1: l’esperimento riuscito di RedBird

Il Tolosa, club di cui RedBird è in parte proprietario, si è aggiudicato in maniera formidabile ed insperata la Coppa di Francia. Grande protagonista della serata, ma più in generale del cammino che ha portato il club alla finale, è stato Thijs Dallinga. Di chi stiamo parlando? Vi starete chiedendo. Ebbene, il classe 2000 di nazionalità olandese è l’ultimo grande talento dell’attacco che sta emergendo velocemente.

Sua la doppietta nella finale di Coppa di Francia contro il Lens, con il match terminato infine 1-5 per il Tolosa. Dallinga sta ormai mettendo tutti d’accordo, avendo anche segnato sin qui 18 reti in in 37 presenze stagionali. Sei le sue presenze in Coppa di France, e sei gol messi a segno. Formidabile il giovane approdato in Ligue 1 la scorsa estate. L’Excelsior il club dal quale è stato pescato, quando era praticamente uno sconosciuto al calcio che conta. La grande intuizione è arrivata da RedBird, che grazie al suo algoritmo di mercato ha scommesso sul giovane Dallinga, e il risultato è oggi più che soddisfacente.

Il Tolosa lo ha pagato 2,5 milioni bonus compresi, e una percentuale sulla futura rivendita. La carriera di Thijs nasce chiaramente in patria, nei settori giovanili di Emmen e Groiningen, squadra della sua città. Ma è l’esperienza in Erste Divisie (Serie B olandese) nell’Excelsior a metterlo in luce. 32 gol in 37 partite, la promozione in Eredivisie e il titolo di miglior giocatore del campionato nella stagione 2021/2022.

La tappa in Francia attuale Dallinga la vede come essenziale per il salto in una big. I numeri dicono che potrebbe arrivare prestissimo il suo momento. Lui sogna il Barcellona, ma RedBird, proprietario anche del Milan, sta forse pensando di portarlo a far fortuna in Italia. Maldini e Massara lo stanno osservando.