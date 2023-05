Milan, si sblocca la trattativa: firma prima dell’Euroderby

Passi in avanti per il rinnovo di Rafael Leao. La firma dell’attaccante portoghese potrebbe arrivare prima dell’evento più atteso.

In una settimana può cambiare totalmente la storia del Milan, per il presente e per l’immediato futuro. I rossoneri infatti si apprestano a sfidare stasera la Cremonese, ma questa gara è l’appuntamento meno intrigante di questa fase.

Grande attenzione sarà rivolta sia sullo scontro diretto per l’alta classifica contro la Lazio, di sabato prossimo, sia sull’Euroderby di Champions League contro l’Inter, attraverso il quale si giocherà l’accesso alla clamorosa finalissima della competizione Uefa.

Ma un altro appuntamento, proprio alla vigilia di Milan-Inter, potrebbe rallegrare la piazza. Ovvero l’incontro decisivo per la firma di Rafael Leao sul rinnovo di contratto. Una vera e propria odissea quella che sta vivendo sia il Milan che il giovane attaccante portoghese. Ma le sensazioni sembrano finalmente positive.

La mossa del Lille aiuta il Milan: Leao ha già detto di sì

Oggi la Gazzetta dello Sport fa intendere come la trattativa per blindare Leao sia ben avviata. Ogni giorno sembra poter essere quello buono per arrivare a dama, con il Milan che continua a lavorare su più fronti per mettere d’accordo i vari attori della vicenda.

L’idea è quella di arrivare alla firma ufficiale a margine delle due sfide di Champions League con l’Inter, così da rendere ancora più entusiasta l’ambiente rossonero in vista dell’Euroderby. Pare tra l’altro che Leao abbia già dato il proprio benestare all’offerta finale del Milan: 7 milioni netti a stagione per cinque anni, più un bonus di 2 milioni alla firma approvato anche da Paolo Maldini.

Ad agevolare il tutto ci starebbe pensando anche il Lille, pronto finalmente a risolvere la controversia legare sul trasferimento di Leao dallo Sporting Lisbona nel 2018. Il TAS di Losanna ha condannato le parti in causa a risarcire il club portoghese per 16,5 milioni più gli interessi. Pare che la squadra francese si stia convincendo a chiudere l’annosa questione versando 22 milioni complessivi nelle casse dello Sporting. Il Milan segue da lontano il tutto, sperando che si possa arrivare presto alla risoluzione.

La situazione di Rafa Leao d’altronde sta letteralmente bloccando i piani di mercato del Milan. La squadra di Pioli infatti vuole prima definire la permanenza del classe ’99 prima di agire. Con o senza Leao cambia tutta la costruzione della rosa del futuro, visto l’impegno economico imponente per trattenerlo. Mentre in caso (al momento remoto) di mancato accordo i rossoneri dovranno venderlo al miglior offerente e rimpiazzarlo con un altro attaccante di qualità, come priorità di mercato.