Pioli, turnover confermato: le scelte per Milan-Cremonese

Stefano Pioli cambia di nuovo il suo Milan per il turno infrasettimanale di questa sera. Contro la Cremonese spazio a diverse seconde linee.

Un appuntamento che sulla carta non fa drizzare le antenne di tifosi ed appassionati, ma che viene visto come fondamentale per continuare la caccia ad un piazzamento Champions League.

Il Milan stasera ospita la Cremonese a San Siro, nel turno infrasettimanale di Serie A. Una gara che arriva nel bel mezzo di vari impegni delicati e difficoltosi per la squadra di Pioli, con la testa forse già connessa all’Euroderby della prossima settimana.

Vietato snobbare una provinciale d’assalto come quella grigiorossa, che già nel match d’andata allo stadio Zini riuscì a fermare il Milan sullo 0-0. Ma Stefano Pioli, per esigenze più fisiche che tattiche, dovrà puntare su un ampio turnover, viste le troppe gare ravvicinate.

La formazione del Milan: Brahim Diaz cambia ruolo

Oggi la Gazzetta dello Sport ha confermato le impressioni delle scorse ore. parlando di almeno sei cambi di formazione rispetto alla sfida di sabato scorso contro la Roma. Pioli vuole dare riposo ad alcuni titolarissimi e chiederà uno sforzo in più a chi gioca meno, dandogli una nuova chance.

Nel 4-2-3-1 di partenza, ormai modulo intoccabile, il Milan dovrebbe presentare diverse novità. Cambia la linea centrale di difesa, con Kalulu e Thiaw (in campo entrambi nel finale di Roma) al posto di Kjaer e Tomori, vista la squalifica dell’inglese. Chance per il belga Vranckx in mezzo al campo al fianco di Bennacer.

Scelte a sorpresa nella fase offensiva. Saelemaekers torna titolare dopo il gol in extremis all’Olimpico, mentre De Ketelaere tornerà ad agire dal 1′ minuto in posizione di trequartista puro. Cambia ruolo invece Brahim Diaz: il 10 spagnolo potrebbe agire come esterno sinistro, nella posizione dove tipicamente gioca Rafa Leao, oggi in panchina. Infine altra occasione per Divock Origi come prima punta, con l’obiettivo di ottenere anche la riconferma futura in rosa.

Il probabile undici del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, T. Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi.

La formazione della Cremonese

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, risponderà con uno schieramento dinamico, che nel corso della gara può passare dal classico 3-5-2 ad una impostazione più offensiva.

Privo dei soli Quagliata e Tsadjout, il tecnico grigiorosso si affiderà alla velocità di Okereke ed alla fisicità di Dessers, ovvero i migliori marcatori stagionali della squadra lombarda. Panchina inizialmente per il veterano Ciofani, che ha già punito il Milan in carriera con la maglia del Frosinone.

Il probabile undici della Cremonese: (3-5-2) Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Castagnetti, Galdames, Valeri; Okereke, Dessers.