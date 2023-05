Ante Rebic, tre richieste dalla Bundesliga: il Milan fissa il prezzo

Rebic rischia seriamente di essere uno degli epurati dal club rossonero in vista della prossima stagione. Il croato ha varie richieste.

La stagione di Ante Rebic sembrava essere partita col botto, con una marcia in più rispetto al recente passato. Tre gol nelle prime giornate di campionato, la doppietta in apertura all’Udinese ed una forma atletica eccellente.

Poi sono fuoriusciti i due grandi difetti che contraddistinguono troppo spesso le prestazioni e la carriera di Rebic. Vale a dire gli stop muscolari di vario genere e la discontinuità in campo.

L’ex Fiorentina ha infatti disputato mesi di stagione tra infermeria e panchina, proprio perché fisicamente non integro. Mentre quando è stato di recente chiamato in causa, il classe ’93 ha deluso le aspettative. Basti pensare che l’ultimo gol segnato con la maglia del Milan in gare ufficiali risale al 1 ottobre scorso ad Empoli.

Rebic può tornare in Germania, il Milan non lo trattiene

Ecco perché in estate una partenza di Ante Rebic non è affatto da escludere. Il Milan non si fida più ciecamente delle qualità del croato, che quest’anno compirà 30 anni. Una sua cessione farebbe fare cassa ai rossoneri, pronti magari a rimpiazzarlo con un elemento più giovane e funzionale.

Gli interessamenti nei suoi confronti non mancano, in particolare dalla Bundesliga, campionato in cui ha già militato in passato. Secondo Calciomercato.com, Rebic è seguito in particolare da tre club tedeschi, pronti a farsi avanti con il Milan.

Sulle sue tracce c’è l’Eintracht Francoforte, squadra in cui ha già giocato per alcune stagioni prima dell’approdo in Serie A, tra l’altro lasciando anche buoni ricordi ai rossoneri di Germania. Ma occhio pure al Wolfsburg, dove il suo acquisto è caldeggiato dal tecnico Niko Kovac, croato come lui che lo ha allenato in passato.

Ci sarebbe anche una terza società di Bundesliga, non ancora identificata, che avrebbe mostrato interesse al Milan per Rebic. Insomma, le pretendenti sono concrete ed il club rossonero attende offerte significative per lasciar partire l’attaccante. La valutazione che Paolo Maldini fa di Rebic è tra i 10 ed i 15 milioni di euro, cifra che darebbe il là alla partenza del croato in direzione Germania.

Nella sua avventura milanista finora Ante Rebic, giunto dall’Eintracht nel 2019 nell’ambito di uno scambio con André Silva, ha collezionato 98 presenze e 27 reti in Serie A. Nelle prime due stagioni ha sempre chiuso con un bottino da doppia cifra a livello realizzativo, mentre nei successivi due campionati (anche quello dello Scudetto) non ha lasciato il segno.