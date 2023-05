Calciomercato Milan, un super talento dalla Turchia: Maldini prepara l’offerta

In Turchia sono sicuri che il Milan sta preparando un super colpo estivo. Maldini pronto a portare in Italia il grande talento della fascia

Il Milan è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione. La qualificazione alla prossima Champions League aiuterebbe senza dubbio gli investimenti sul mercato, ma il campionato è ancora tutto aperto, nonostante manchino soltanto cinque gare alla fine della stagione. Non si ha alcuna certezza dunque, ma Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già buttati nelle valutazioni delle compravendite. Inevitabile, arrivati questo punto dell’anno.

La sensazione è che ogni reparto della rosa di Stefano Pioli andrà rifondato, mantenendo i suoi elementi essenziali. C’è una grossa incognita sulla trequarti. Il destino di molti giocatore è in bilico. Se è vero che Rafael Leao rinnoverà il suo contratto, diversa è la situazione di Ante Rebic, che discontinuo nella corso della stagione ha deluso e non poco. Il suo futuro potrebbe essere altrove, con la Bundesliga panorama più interessato al suo cartellino. Il Milan dovrà indubbiamente sostituirlo in caso di cessione, e c’è un nome che sta scaldando parecchio i desideri del club rossonero.

Di chi si tratta? A darne notizia è Spor Arena, portale turco molto accreditato e vicinissimo all’ambiente del Galatasaray. Il prossimo colpo di Maldini e Massara potrebbe essere in Turchia. Pare che i dialoghi siano già stati avviati.

Milan, un nuovo talento per la trequarti: fissato il prezzo

Spor Arena fa sapere che il 24enne Kerem Aktürkoglu è finito prepotentemente nel mirino del Milan. Il giocatore turco è un esterno d’attacco in forza al Galatasaray, e in questa stagione sta facendo faville insieme alle varie stelle europee Zaniolo, Icardi, Mertens… L’interesse del Diavolo per lui non è recente, ma adesso sta acquisendo molta più forza e convinzione, tanto che Spor Arena afferma che Milan e Galatasaray si incontreranno quest’estate per discutere dell’affare e aprire una trattativa.

Il giocatore ha convinto Maldini e Massara per diversi motivi. Innanzitutto i suoi numeri. 10 gol e 8 assist sin qui, in 33 presenze stagionali complessive. Poi la sua duttilità: prevalentemente un esterno destro offensivo, ma che sa ricoprire altrettanto bene la fascia sinistra e il ruolo di seconda punta. Infine, chiaramente le doti del giocatore, che hanno intrattenuto per tempo i talent scout rossoneri. Potrebbe essere dunque Kerem Aktürkoglu il prossimo innesto della trequarti/attacco del Milan.

Si parla già di cifre. Il Galatasaray ha fatto sapere al club rossonero di pretendere una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Ci sarà da discutere su questo punto, con Maldini e Massara forse intenzionati a spendere qualcosina in meno, sui 13 milioni. Ma Spor Arena assicura che se Milan e Gala dovessero trovare l’accordo sul prezzo, l’acquisto/cessione arriverà prima dell’inizio della stagione 2023/2024.