Dalla Francia – Ibrahimovic, addio Milan: accordo con un altro club

Clamorosa la notizia esclusiva che riportano in Francia. Ibrahimovic dirà addio al Milan a fine stagione. Ha trovato l’accordo con un altro club. Tutti i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ha rappresentato una grossa incognita per il Milan dopo la vittoria dello Scudetto. L’operazione al ginocchio ha infatti messo a dura prova la sua carriera di calciatore. A 41 anni non è facile riprendersi del tutto da un guaio del genere, ma l’attaccante svedese, famoso per la sua volontà e grinta, non ha smesso di crederci. Dopo otto mesi d’assenza e riabilitazione dall’intervento al ginocchio, Zlatan è tornato in campo da eroe. Purtroppo, però, la sua tenuta fisica ha ceduto dopo pochissimo.

Ben due gli infortuni rimediati dopo il recupero. Il secondo, quello più recente, lo terrà ai box per diverso tempo. Sembra dunque inevitabilmente terminata la stagione di Ibrahimovic, durata pochissimo in realtà. Cosa ne sarà di lui a giugno? Il suo contratto col Diavolo è in scadenza proprio tra un mese, e Maldini, Massara e Pioli non hanno potuto fare a meno di accorgersi che la sua presenza nello spogliatoio è forse insensata.

D’altronde, il Milan è pronto a lottare per obiettivi importanti, e tornare tra i migliori club d’Europa in poco tempo. Un attaccante di 41 anni con un fisico debilitato può essere davvero utile alla causa? Come motivatore, indubbiamente. Ma sul campo il Diavolo ha bisogno di più, nettamente. Non è un caso che la dirigenza milanista si sia già messa alla ricerca di linfa nuova per il suo reparto d’attacco. Quanto a Ibrahimovic, sembra non essere ancora arrivata la sua fine. L’addio al Milan appare scontato, ma non alla carriera di calciatore.

Ibrahimovic ancora in Serie A

Dalla Francia arriva un’esclusiva di mercato clamorosa. A riportarla è Foot Mercato, che fa sapere che Zlatan Ibrahimovic ha già trovato un accordo verbale con il club di Serie A. Di chi si tratta? Del Monza chiaramente, società lombarda nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, gli ex Milan che conoscono perfettamente Ibrahimovic. Ad oggi si possono reputare grandi amici. Il Condor, secondo la medesima fonte, è pronto a riprendersi Zlatan. L’accordo tra le parti è stato pattuito, con lo svedese che si trasferirà a 20 km da Milano in estate.

Foot Mercato si sbilancia pure nelle percentuali: Ibrahimovic giocherà al Monza nella prossima stagione al 90%, se non di più. Una notizia che dispiacerà sicuramente ai tifosi milanisti, consapevoli però che l’attaccante si accaserà in club molto amico del Milan. Insomma, sarà sempre di casa. Ma a stupire maggiormente è la volontà di Ibrahimovic di non arrendersi all’età e di concedersi ancora qualche anno ad alti livelli. Un combattente assoluto. Bisognerà attendere qualche settimana, però, per comprendere la validità dell’indiscrezione.