Il Milan prova a beffare la Roma: sorpasso per un colpo a zero?

Il Milan torna a sorpresa sul calciatore che si svincolerà a giugno. Paolo Maldini sta provando ad anticipare le mosse di Mourinho.

In attesa di capire quanto e come il Milan potrà investire il proprio tesoretto sul prossimo mercato estivo, la società rossonera è molto attenta per quanto riguarda le situazioni a parametro zero.

Non mancano infatti le grandi occasioni estive, calciatori di livello internazionale pronti a svincolarsi per scadenza di contratto dalle loro attuali società, che non costeranno neanche un euro di cartellino a chi vorrà ingaggiarli.

Paolo Maldini sta valutando diverse situazioni in questo senso. Secondo la stampa francese il Milan sarebbe pronto ad un ritorno di fiamma, a tentare nuovamente l’assalto ad un calciatore che al 100% lascerà la propria squadra il 1 luglio prossimo, ovvero a contratto ormai terminato.

Milan, ritorno di fiamma per Aouar: sfida a Napoli e Roma

L’ultima novità arriva dal portale Le10sport.com, sito web francese specializzato in news di calciomercato. Pare che il Milan stia facendo un nuovo tentativo per ingaggiare Houssem Aouar a parametro zero. Il centrocampista classe ’98 è un profilo già ben noto a casa Milan. Talentuosa mezzala offensiva del Lione, sa ricoprire vari ruoli della metà campo ed era già finito sul taccuino di Maldini e Massara da diversi mesi, sia per le sue qualità che per la scadenza imminente di contratto.

Un’occasione importante, anche se di recente pare fosse la Roma in pole per Aouar. Rumors di mercato dello scorso mese hanno parlato di pre-accordo tra la squadra di José Mourinho e gli agenti del centrocampista francese, il quale avrebbe anche svolto delle visite mediche preventive in gran segreto nella capitale.

Ma nulla è ancora definito. Dalla Francia fanno sapere che l’Italia sarà la prossima destinazione di Aouar, con il Milan che si sarebbe dunque rifatto sotto nelle ultime ore. Il 24enne del Lione pretende un contratto di almeno 4-5 stagioni dallo stipendio non elevatissimo, intorno ai 2,5 milioni netti annui.

Oltre al Milan ed alla Roma c’è anche il Napoli sulle tracce di Aouar, altro club che sta spingendo per trovare un accordo con il suo entourage. Non è una prima scelta per la squadra in testa alla classifica di Serie A, ma a Spalletti non dispiacerebbe un rinforzo di questo genere

Houssem Aouar, lionese doc ma con origini algerine, è nato il 30 giugno 1998. Centrocampista offensivo, di piede destro, sa giocare sia davanti la difesa che in posizioni più avanzate. In questa stagione con l’OL ha già saltato 11 partite per infortunio, ma ha perso di recente la titolarità anche per questa volontà di lasciare Lione a costo zero.