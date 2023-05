Il Napoli è campione d’Italia: l’omaggio social del Milan

I partenopei sono ufficialmente campioni e arriva subito il messaggio di complimenti da parte del Diavolo

Finalmente il Napoli ottiene anche l’aritmetica per il suo terzo scudetto della storia. I partenopei vincono la Serie A 2022-23 con ben cinque giornate di anticipo e ora il popolo napoletano può festeggiare in maniera sfrenata.

I festeggiamenti andavano avanti ormai da mesi nel capoluogo campano, perché la squadra di Luciano Spalletti aveva da tempo in tasca il tricolore, ma da stasera anche la matematica dà loro ragione e il trionfo è diventato ufficiale. Un sogno che diventa realtà per gli azzurri, che tornano a vincere il titolo nazionale dopo ben 33 anni dall’ultima volta, quando Diego Armando Maradona aveva trascinato il Napoli al successo nella stagione 1989-90.

Proprio allo stadio Maradona è esplosa la felicità dei tifosi, accorsi in 56mila per assistere tutti insieme alla partita contro l’Udinese. Alla Dacia Arena contro l’Udinese è bastato un pareggio a Victor Osimhen e compagni, con il gol del solito nigeriano a sancire il trionfo, il 22esimo in campionato per lui. Nella ripresa l’ex Lille ha risposto al gol del vantaggio siglato da Sandi Lovric.

I partenopei scuciono quindi la coccarda tricolore dalla maglia del Milan, che l’anno scorso con Stefano Pioli erano saliti sul tetto d’Italia dopo il testa a testa emozionante con l’Inter di Simone Inzaghi. Quest’anno invece non c’è stata storia perché il Napoli ha letteralmente dominato il campionato fin dai primi mesi, arrivando di fatto a far alzare bandiera a tutte le rivali già a febbraio.

Proprio i campioni uscenti del Milan si sono subito voluti subito congratulare con i nuovi vincitori e lo hanno fatto tramite social con un messaggio di complimenti per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Questo il messaggio: