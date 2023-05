Leo Messi rompe col PSG, i tifosi lo insultano: “Figlio di pu***na” (VIDEO)

Brutto momento per Leo Messi, sospeso dal PSG e insultato dai tifosi della squadra: il suo futuro non sarà a Parigi.

Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la situazione di Lionel Messi, che sembra sempre più lontano dal Paris Saint Germain. Com’è noto, il suo contratto va in scadenza a fine giugno 2023 e il rinnovo è improbabile.

Il club parigino ha deciso di sospenderlo per due settimane a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. La dirigenza non ha preso bene la mossa del campione argentino e per questo periodo di sospensione non gli verserà neanche i soldi pattuiti. Secondo alcune fonti, la trasferta saudita della Pulce sarebbe dovuta al suo impegno da ambasciatore del turismo per il Paese. Non ci sarebbe l’Al Hilal, squadra che lo sogna, dietro il viaggio.

Leo Messi, rottura totale col PSG: i tifosi sono infuriati

Oltre alla società, anche i tifosi sono arrabbiati con Messi. Eloquente un video divulgato nelle scorse ore nel quale si vedono e si sentono dei supporter del PSG che lo insultano con il coro in spagnolo “Messi hijo de puta” (“Messi figlio di putt*na“). È rottura totale tra lui e l’ambiente parigino.

📹 Verratti, Neymar, Messi… Les 3 joueurs sont ciblés par les supporters parisiens. En vidéo, c’est Leo Messi qui est pris en grippe 😡🔴🔵 pic.twitter.com/KZPpQNBiCI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

Messi non rinnoverà il contratto con il Paris Saint Germain, questo ormai è sicuro. Ma dove andrà a giocare? Da settimane si parla del suo sogno di tornare a vestire la maglia del Barcellona, cosa possibile solo se si ridurrà drasticamente lo stipendio e se il club ridurrà il monte ingaggi. Com’è noto, il Barça vive un momento finanziario non semplice e quindi non può tesserare giocatori senza liberare spazio nel proprio bilancio.

A volerlo fortemente è il già citato Al Hilal, pronto a mettere sul tavolo un’offerta economica faraonica per portarlo in Arabia Saudita. Addirittura dalla Spagna era trapelata l’esistenza di una proposta da ben 400 milioni di euro a stagione, superiore a quella che l’Al Nassr ha fatto per Cristiano Ronaldo.

Messi è richiesto pure in MLS (Major League Soccer), dove è l’Inter Miami di David Beckham la franchigia che lo desidera maggiormente. Negli ultimi giorni si è parlato pure di un interesse del Newcastle United, club che sta disputando una grande Premier League e che dovrebbe giocare in Champions nella prossima stagione. L’ingaggio del capitano dell’Argentina sarebbe un grande colpo.