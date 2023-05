Milan, colpo dal Bayern: “Incontro per la firma”

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sul Milan. L’ultima arriva dalla Germania e riguarda un potenziale obiettivo accostato ai rossoneri

Finale di stagione al cardiopalma per il Milan impegnato nella semifinale di Champions League contro l’Inter e nella lotta per ottenere un posto tra le prime quattro della classifica in campionato che consentirebbe ai rossoneri di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Un tour de force di impegni nei quali non sono ammessi passi falsi. Il Milan lo comincerà dalla Cremonese nel turno infrasettimanale del 3 maggio che precede lo scontro diretto Champions con la Lazio di sabato prossimo e l’andata del Derby con l’Inter in programma mercoledì 1o maggio.

In attesa che il campo emetta i suoi verdetti, il calciomercato è sempre d’attualità in casa rossonera tra le indiscrezioni sul probabile rinnovo di Rafa Leao e quelle sui potenziali obiettivi per la prossima sessione di calciomercato nella quale, verosimilmente, qualificazione Champions a parte, il Milan dovrà rinforzarsi nei vari reparti.

Milan su un difensore: le ultime dalla Germania

La scorsa settimana si è scritto di un interessamento del Milan per Benjamin Pavard. Il difensore francese del Bayern Monaco è stato avvistato a San Siro a margine del match vinto dai rossoneri contro il Lecce. Con lui c’era anche il compagno di squadra Lucas Hernandez, fratello di Theo.

I due si sono incontrati con lo stesso Hernandez, Giroud e Maignan con i quali condividono l’appartenenza alla nazionale francese allenata da Didier Deschamps. Tanto è bastata per alimentare i rumors su un possibile approccio in ottica di mercato del Milan per Pavard favorito dalla scadenza contrattuale del difensore fissata al 2024.

Una condizione quest’ultima che potrebbe favorire gli eventuali tentativi delle pretendenti con il prezzo del cartellino inevitabilmente ribassato rispetto a una quotazione ben più elevata. Un’ipotesi quest’ultima che il Bayern Monaco vuole assolutamente evitare.

Lo confermano le recenti dichiarazioni del d.s. dei bavaresi, Hasan Salihamidzic stando al quale il Bayern vuole assolutamente trattenere Pavard anche per le prossime stagioni: “Parleremo con lui del nuovo contratto. Le sue prestazioni sono ottime e ne siamo contenti. Vedremo cosa ne pensa.”

Ora dunque la palla passa a Pavard. Sarà lui a decidere se restare ancora o meno al Bayern Monaco. In caso di mancato rinnovo si parla di una valutazione di 15-20 milioni, una cifra decisamente invitante per un difensore di indubbie capacità tecniche ed esperienza internazionale.