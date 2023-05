Milan, Pioli ci ricasca: la bocciatura è pesante

Ancora una volta non hanno risposte confortanti dalle riserve. Il pareggio contro la Cremonese è come una sconfitta: sono tutti bocciati

Stefano Pioli si è bruciato ancora una volta. Si sa, quando giochi con il fuoco il rischio è davvero molto elevato e il tecnico del Milan, ancora una volta, ha deciso di affidarsi ad un turnover davvero importante.

Così contro la Cremonese sono rimasti fuori giocatori fondamentali dello scacchiere rossonero come Theo Hernandez, Olivier Giroud, Rafael Leao e Sandro Tonali. L’approccio, come sottolineato da Pioli, nel corso della conferenza stampa, nel post gara di San Siro, non è stato sbagliato, ma è venuto a mancare come sempre il gol.

Il tecnico di Parma ha dato fiducia a Divock Origi e Charles De Ketelaere, che hanno deluso le attese. L’attaccante ex Liverpool ha certamente fatto meglio rispetto alle ultime uscite, spostato sulla sinistra è sembrato trovarsi a suo agio. E’ riuscito a saltare più volte l’uomo e nel corso del primo tempo, con un buon diagonale non ha trovato il gol solo per un ottimo intervento di Carnesecchi.

Anche l’ex Club Brugge ha alzato il livello delle sue prestazioni (e non era difficile). E’ stato più continuo e aggressivo: il pubblico è stato per tutta la partita dalla sua parte, ma non è bastato. E’ arrivata anche l’occasione per segnare, ma l’ha clamorosamente sbagliata. Il piano B in attacco non funziona e stavolta deludono anche le riserve in difesa.

Pioli ha deciso di affidarsi a Thiaw e Kalulu, al centro. Il tedesco e il francese si sono resi protagonisti di una vera e propria frittata. Come due principianti si sono scontrati, lasciando, di fatto, campo libero a Okereke, che davanti a Maignan non ha sbagliato.

Riflessioni primaverili

Il pareggio, acciuffato con i denti, nei secondi finali del match, vale come una sconfitta. Oa il Milan è fuori dalla prossima Champions. Ci sono ancora cinque partite per rimediare e sabato una vittoria contro la Lazio permetterebbe di tornare in corsa.

Ma è evidente che a fine stagione bisognerà fare i conti con questa inadeguatezza al doppio confronto. Il Milan dei titolari riesce a stupire, volando in semifinale di Champions League. Le alternative, invece, non offrono garanzie e sono i numeri a dirlo. Perché se Divock Origi, Ante Rebić e Charles De Ketelaere insieme hanno realizzato solamente cinque gol, il problema è davvero evidente.

In estate servirà correre ai ripari, per rendere la squadra all’altezza della situazione. La speranza è che l’attuale Milan riesca comunque a raggiungere i propri obiettivi, per vivere un mercato importante, con cui risolvere i problemi.