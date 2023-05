“Non ho mai corso”: la rivelazione dell’ex Milan

Il giocatore ex Milan è stato “attaccato” dal suo attuale allenatore. Ne è venuta fuori una rivelazione clamorosa in risposta alle critiche del tecnico

Ricordate Suso? Ogni tifoso milanista avrà impressi nella memoria gli anni in cui l’ala spagnola militava in rossonero, e rappresentava uno degli elementi più talentosi della rosa. Suso ha passato ben cinque anni in rossonero. E’ arrivato da giovanissimo nel 2015, per poi passare in prestito al Genoa la stagione seguente. Nel fare ritorno a Milanello è riuscito a conquistarsi la fiducia dell’area tecnica, e non a caso è rimasto da titolarissimo per i quattro anni successivi. 120 presenze e 21 gol realizzati.

Il calciatore spagnolo aveva quell’estro particolare che garantiva al Milan una certa imprevedibilità in zona offensiva. Suso occupava la fascia destra d’attacco, e si contraddistingueva per il mancino assolutamente educato. Possiamo però affermare che le sue prestazioni non hanno mai convinto del tutto, anzi. A un certo punto l’esterno ha stancato e non poco, prendendosi qualche critica di troppo dagli stessi tifosi rossoneri. Veniva polemizzato il suo rendimento soprattutto per la lentezza in campo e per la predisposizione a fare sempre la stessa cosa con la palla tra i piedi: partiva a destra, si accentrava e la maggioranza delle volte poco riusciva a fare.

Soffermandoci sulla sua lentezza, a Suso è stato soprattutto recriminato l’atteggiamento poco volenteroso in fase difensiva. Insomma, non era uno a cui piaceva rincorrere gli avversari. Non è un caso che il Milan lo abbia ceduto nel 2020 in cerca di un esterno dalle caratteristiche differenti. Ma Suso continua a far parlare di sé e di alcune sue scarse doti anche nell’attuale club.

Siviglia, l’allenatore attacca Suso

Nel 2020 Suso è stato acquistato dal Siviglia, club spagnolo nel quale è riuscito a mettersi discretamente in mostra. Nel corso di questa stagione, la squadra di Liga ha rischiato parecchio, galleggiando sopra la zona retrocessione per qualche tempo. C’è voluto un cambio in panchina per dare una forte scossa alla situazione. E’ dunque arrivato José Luis Mendilibar a prendere il posto di Jorge Sampaoli. Il cambio di marcia è stato evidente. Il Siviglia è quantomeno risalito all’undicesimo posto, seppur abbia perso l’ultima di campionato contro il Girona. E’ inoltre atteso in semifinale di Europa League dalla Juventus.

Il nuovo allenatore, però, non ha potuto fare a meno di lamentarsi di alcuni fattori legati a Suso. Secondo voi quali? Mendilibar si è recentemente appellato alla scorsa predisposizione di Suso alla corsa e alla velocità. Ma per chi conosce il giocatore da tempo non si tratta certo di una novità. Ad ogni modo, l’ex Milan ha risposto di recente alle parole del suo allenatore, facendo una rivelazione che sa di verità assoluta.

“Ho parlato con il mio allenatore gli ho detto che quelle parole non mi sono piaciute perché, ad essere sincero, io non ho mai corso. E non mi metterò a farlo adesso. Sono un giocatore che corre con la palla, non posso fare come fa Fernando. Ognuno ha le sue caratteristiche” ha dichiarato Suso a Onda Cero. L’ala spagnola ha però specificato di aver chiarito con il suo allenatore Mendilibar: “Certo, sono sicuro che ha detto quelle parole per motivarmi. E’ un brav’uomo, è tutto sistemato”.