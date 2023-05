Pellegri sotto accusa, il gesto dell’ex Milan fa infuriare tutti: cosa è successo

Pietro Pellegri, ex attaccante del Milan, ha fatto discutere con un gesto che è stato definito offensivo e poco in linea col fair play.

L’avventura di Pietro Pellegri al Milan non resterà sicuramente tra i ricordi indelebili di questo club. Il giovane centravanti italiano ha giocato in rossonera per poco più di 4 mesi, in prestito dal Monaco.

Solo 6 gettoni ufficiali in maglia rossonera tra l’agosto ed il dicembre 2021. Neanche un gol fatto ma soprattutto tanti stop muscolari che hanno confermato come questo talento classe 2001 sia simbolo di fragilità fisico-atletica.

Oggi Pellegri gioca nel Torino, che ha deciso di puntare sulla sua freschezza come attaccante di scorta. Per ora due reti in stagione in 15 match disputati, oltre ai soliti infortuni che ne stanno rallentando la possibile ascesa. Ieri però Pellegri ha fatto parlare di sé per motivi meno idilliaci o sportivi. L’ex attaccante del Milan si è messo in mostra con un gesto francamente evitabile che ha riscaldato gli animi dentro e fuori dal campo.

Pellegri sfotte il pubblico della Samp: caos totale a Marassi

Ieri si è giocato il match Sampdoria-Torino, vera e propria ultima ancora salvezza per la formazione blucerchiata ultima in classifica. Ennesima figuraccia però per i ragazzi di Stankovic, sconfitti per 2-0 a Marassi.

Pellegri, da poco rientrato dall’infortunio, è subentrato a gara in corso e nel finale ha chiuso le ostilità con la rete del raddoppio. Peccato che dopo il gol l’ex rossonero si sia esibito in un’esultanza provocatoria. Si è fermato sotto la curva sampdoriana e ha mostrato le orecchie, quasi a sfottere il pubblico di casa già in netta difficoltà.

Un gesto spiegabile dalle origini genoane di Pellegri, cresciuto tra i rivali del Genoa e dunque con l’antipatia calcistica per la Samp. Ma ciò non toglie che questa provocazione fosse assolutamente da evitare, visto il caos e la rabbia che ha scatenato tra calciatori, staff e tifosi blucerchiati.

Pellegri è stato infatti attaccato con rabbia dalla panchina doriana, tanto che il difensore Amione (già sostituito) è stato espulso per essere andato alle mani con l’attaccante 21enne. Lo stesso Pellegri è stato ammonito per aver provocato il caos in campo. Al termine dell’incontro Ivan Juric, allenatore del Torino, ha dovuto anche placare la rabbia del collega Dejan Stankovic, abbracciandolo e chiedendogli scusa per conto del suo giocatore.

Queste le parole di Juric a fine partita: “Gli è mancata maturità. Mi sento di chiedere scusa da parte nostra perché queste cose non si fanno. Bisogna capire il momento della Samp, il club va rispettato”.