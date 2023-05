Volata Champions League: il calendario che porta in Europa

Ecco il calendario della volata Champions League: le avversarie del Milan in lotta per l’Europa che conta, dalla 34a alla 38a giornata di Serie A

Vincere per tornare a sperare. Sabato a San Siro è davvero l’ultima chiamata per il Milan di Stefano Pioli, obbligato a conquistare i tre punti per riprendere il cammino che porta alla Champions League.

Un cammino che si è complicato maledettamente dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese. I rossoneri, perdendo due punti dalle rivali, ha visto allungare Lazio, Juve e Inter, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto, con 6, 5 e 2 lunghezze di vantaggio.

Ma la trentatreesima giornata è stata anche quello dell’aggancio da parte dell’Atalanta; non cambia assolutamente niente, invece, con la Roma bloccata a Monza da Palladino.

La classifica

2° Lazio 64

3° Juve 63

4° Inter 60

5° Atalanta 58

6° Milan 58

7° Roma 58

La volata Champions: il calendario

Come ampiamente detto, il prossimo turno sarà fondamentale per capire se il Milan avrà davvero speranze di qualificarsi in Champions League, quando mancheranno solamente quattro partite alla fine.

Nel weekend infatti si sfideranno tra di loro le squadre in lotta per l’Europa che conta: il Diavolo ospiterà la Lazio; Inter e Juventus, invece, faranno visita a Roma e Atalanta. Da domenica alle 14.30 circa, al fischio finale del match di Bergamo avremo un quadro molto più chiaro.

34a giornata:

Milan-Lazio sabato ore 15.00

Roma-Inter sabato ore 18.00

Atalanta-Juve domenica ore 12.30

La 35a in linea teorica (ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo) è una giornata che appare favorevole per tutte, con la Lazio, chiamata ad ospitare il Lecce, la Juve la Cremonese e l’Inter il Sassuolo. Trasferte invece per Atalanta, Milan e Roma, contro Salernitana, Spezia e Bologna.

Lazio-Lecce 12 maggio 20.45

Salernitana-Atalanta 13 maggio 15.00

Spezia-Milan 13 maggio 18.00

Inter-Sassuolo 13 maggio 20.45

Bologna-Roma 14 maggio 18.00

Juve-Roma 14 maggio 20.45

A tre turni dalla fine, l’Inter farà visita al Napoli, la Lazio all’Udinese e la Juve all’Empoli. Milan, Roma e Atalanta sono pronte a giocare tra le mura amiche contro Sampdoria, Salernitana e Verona.

Atalanta-Verona 20 maggio 18.00

Milan-Sampdorie 20 maggio 20.45

Napoli-Inter 21 maggio 18.00

Udinese-Lazio 21 maggio 20.45

Roma-Salernitana 22 maggio 18.30

Empoli-Juve 22 maggio 20.45

La 37a giornata metterà di fronte Inter-Atalanta e Juve-Milan, quando i giochi verosimilmente saranno già apparecchiati. Turno sulla carta agevole per la Lazio, chiamata ad ospitare la Cremonese. La Roma, invece, farà visita alla Fiorentina.

37a giornata: 28 maggio (calendario da definire)

Fiorentina-Roma

Inter-Atalanta

Juve-Milan

Lazio-Cremonese

L’ultimo turno del massimo campionato, infine, prevede match casalinghi per Atalanta, Milan e Roma, contro Monza, Verona e Spezia. Lazio, Inter e Juve, invece, giocheranno sui campi di Empoli, Torino e Udinese.

38a giornata: 4 giugno (calendario da definire)

Atalanta-Monza

Empoli-Lazio

Milan-Verona

Roma-Spezia

Torino-Inter

Udinese-Juve