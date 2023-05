Calciomercato Milan, colpo a zero dal Benfica: Maldini “scippa” Rui Costa

Il Milan pensa a un giovane talento del Benfica per il futuro: anche la Juventus è in corsa per il possibile affare “gratuito”.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono molto attenti al mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023. Ci sono diversi nomi interessanti che possono essere tesserati a parametro zero.

Alcune occasioni andrebbero sfruttate e la dirigenza rossonera sta lavorando per prendere dei rinforzi a “titolo gratuito”. Ovviamente non è mai semplice, considerando richieste economiche e concorrenza. Un punto sempre molto complicato di queste trattative riguarda le commissioni agli agenti, che chiaramente cercano di lucrare il più possibile.

Uno dei nomi nella lista del Milan è Cher Ndour, 18enne centrocampista italiano che indossa la maglia del Benfica. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e il club pensa al suo ingaggio per la prossima finestra del calciomercato. La società portoghese punta al rinnovo, trattandosi di un ragazzo davvero molto promettente, e l’obiettivo è quello di inserire una clausola di risoluzione molto alta. A metà aprile A Bola scrisse che la cifra sarebbe stata di 80 milioni di euro.

Benfica top talent Cher Ndour, one to watch in the next weeks as his contract is expiring in June. There’s interest from multiple clubs with AC Milan and also Juventus monitoring him. 🔴✨ #transfers

Ndour will make a decision about his future soon. pic.twitter.com/k5XIMAx66e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023