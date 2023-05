Calciomercato Milan, nuovo difensore dalla B inglese: costa 23 milioni

Il Milan vuole pescare in Inghilterra per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il talento gioca nella seconda divisione.

Le strategie di mercato del Milan dipenderanno in futuro dalle capacità economiche della società rossonera. Ma il progetto presumibilmente sarà sempre incentrato sulla ricerca di talenti giovani ed in rampa di lancio.

Paolo Maldini e Ricky Massara da anni sono molto attenti nel valutare calciatori di prospettiva, con qualità e carisma necessari a giocare in una big italiane ed europea come il Milan. Lo dimostrano i colpi effettuati negli ultimi anni, ovvero innesti di elementi sotto i 25 anni di età e provenienti da club esteri non sempre di prima fascia.

L’ultimo giovane finito nel mirino rossonero è un difensore. La retroguardia è un reparto che forse il Milan non ha necessità primaria di rinforzare, vista la presenza di calciatori importanti come Tomori, Kjaer, Kalulu e Thiaw. Ma pare che il club si sia inserito nella corsa ad un giovane stopper che milita in Inghilterra.

Milan, il Norwich lo cede: occasione per l’estate

Il Norwich City, squadra della Championship inglese, è pronta a fare qualche sacrificio in uscita. L’intenzione del club britannico è quello di ricostruire la propria rosa, anche cedendo qualche talento importante.

Proprio come Andrew Omobamidele, difensore centrale classe 2002 considerato tra i maggiori talenti della seconda divisione inglese. Irlandese di nascita, con origini nigeriane (proprio come Tomori), si tratta di uno stopper di grande statura e senso della posizione, titolarissimo nell’ultima stagione con la maglia dei Canaries.

Il Milan è interessato, come scrive il Daily Telegraph, al cartellino di Obomabidele. Pare che l’irlandese sia uno dei tanti giovani prospetti internazionali finiti di recente sul taccuino di Maldini e Massara ed osservato da vicino dai talent-scout milanisti. Per ora le recensioni nei confronti di questo 20enne difensore sembrano ottimali.

Non costerà poco però ingaggiare Obomabidele. Infatti il Norwich pretende almeno 23 milioni di euro per cedere il cartellino del centrale in questione. Cifra non da poco su cui il Milan ovviamente dovrà ragione ed, eventualmente, sperare di abbassare trattando direttamente con il club del Norfolk.

Cresciuto nel Leixlip United, piccolo club irlandese, Andrew Obomabidele è stato individuato ed ingaggiato dal Norwich da giovanissimo. Infatti è dal 2018, quando aveva solo sedici anni, che milita nella squadra giallo-verde. In questa stagione finora ha collezionato ben 33 presenze in Championship ed una rete, giocando praticamente da titolare fisso nello schieramento di mister David Wagner.