Fabiana Britto più milanista che mai: linguaccia rossonera, San Siro si accende (FOTO)

La showgirl posta una foto con la maglia rossonera mentre si reca a San Siro per sostenere il Diavolo: i fan impazziscono

Mercoledì sera al Milan non è bastata neanche la carica della splendida Fabiana Britto, accorsa a San Siro per sostenere la squadra di Stefano Pioli contro la Cremonese. Ai rossoneri non mancano di certo belle tifose al seguito e la modella e showgirl brasiliano è senza dubbio una di queste.

La showigirl, divenuta famosa alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il Calcio, nonostante sia una donna molto riservata, non ha mai nascosto la sua forte passione per i colori del Diavolo, come si può notare anche dalle foto presenti sulla sua pagina Instagram, che vanta quasi 160mila followers. Il Milan è una delle sue due passioni, insieme a quella per i motori.

C’era anche lei ad assistere all’ultimo match del Milan e lei stessa lo ha fatto sapere postando una foto con la maglia rossonera nei pressi dello stadio. Uno scatto che, come al solito, ha fatto impazzire i suoi fan, non solo milanisti. Tanti infatti i commenti di apprezzamento sul post. Non è la prima volta che la Britto, classica modella al naturale senza trucchi e ritocchi, si mostra con i colori rossoneri.

Fabiana Britto, linguaccia rossonera: tifosi in delirio, chi è la showgirl

Fabiana Britto è nata il 12 marzo, brasiliana, alta 171 centimetri per 65 kg. Protagonista nei programmi televisivi ormai da diversi anni, ha partecipato a Quelli che il Calcio, Paperissima Sprint, La Domenica Sportiva e Forum, ma in tanti la ricordano soprattutto in quanto partecipante ai programmi di Barbara D’Urso e come concorrente al Grande Fratello nel 2018.

Ha posato per For Men Magazine e per la famosissima rivista Playboy. Nel 2020 ed è diventata anche mamma. Ha sempre sostenuto di non essersi mai sottoposta a interventi chirurgici e su questo tema diede vita anche a una discussione molto animata con la Bonas Paola Caruso in una puntata a Pomeriggio 5. Ad oggi apprendiamo che si è specializzata come estetista e massoterapista, tanto che gestisce una pagina ad hoc su Instagram.