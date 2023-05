L’esterno rifiuta il rinnovo, può partire a zero: Milan in agguato

Il club rossonero continua a monitorare la situazione del calciatore in scadenza: ha rifiutato la prima proposta e può liberarsi a titolo gratuito

Questo finale di stagione si preannuncia davvero interessante per il Milan, che nei prossimi giorni può decidere il suo destino in Champions League e anche in campionato. La società però sta già pensando al mercato estivo e sono diversi i profili messi nel mirino.

La partita contro la Cremonese ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che le riserve non riescono a mettere in campo le stesse prestazioni fornite dai titolari. Più di qualche elemento arrivato nell’ultima sessione di mercato non ha dato quello che ci si aspettava e la dirigenza ne è pienamente consapevole. In estate c’è quindi da cambiare, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono alla ricerca di un centravanti, un uomo d’area, ma potrebbero tentare l’affondo anche per un esterno offensivo. Stefano Pioli, dopo un periodo di stallo, è tornato a schierare la sua squadra con il 4-2-3-1, e quindi servono assolutamente giocatori di fascia, in grado di puntare l’uomo e garantire spinta offensiva. Tanto più se uno di quelli già in rosa, come ad esempio Ante Rebic, dovessero lasciare Milanello.

Nelson rifiuta la prima proposta dell’Arsenal

A questo proposito c’è un profilo che intriga e parecchio il Diavolo, anche e soprattutto a causa della sua particolare situazione contrattuale. Ci stiamo riferendo a Reiss Nelson, ala dell’Arsenal, in scadenza il prossimo giugno.

Da qualche giorno è circolata la notizia che il calciatore sia stato proposto a Maldini come eventuale operazione a parametro zero, per rinforzare la batteria degli esterni. Il 23enne inglese, con origini giamaicane, non trova molto spazio nei Gunners, ma in 8 presenze in Premier League quest’anno è riuscito a realizzare ben 3 reti. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore ha rifiutato la prima proposta di rinnovo del club londinese.

Le trattative sono ancora in corso perché la decisione finale sarà presa a fine stagione, ma è chiaro che le varie squadre interessate tengono sempre d’occhio la sua situazione. Nelson è cresciuto nelle giovani dell’Arsenal e l’anno scorso ha giocato in Eredivisie in prestito al Feyenoord. Si tratta di un giocatore molto veloce e che vede la porta, che potrebbe fare comodo al Milan, magari come vice Rafael Leao.