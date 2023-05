Milan, il sogno sfuma: va alla Juve

I bianconeri potrebbero fare lo sgarbo al Milan: un obiettivo di mercato dei dirigenti rossoneri rischia di sfumare e andare alla Juve

Maldini e Massara erano da tempo alla ricerca di un giocatore di spessore per rassodare l’attacco di Pioli. Nel corso degli ultimi mesi sono emersi una miriade di nomi, da Armand Laurienté della connazionale del Sassuolo a Lois Openda e Marco Asensio. Un obiettivo che invece rischia di sfumare per il Milan è spagnolo come Asensio, e potrebbe andare alla Juve.

Il calciomercato estivo sarà una sentenza per molte squadre di Serie A che vogliono rinforzarsi. Il Campionato Italiano sta diventando sempre più competitivo: se le big vogliono continuare ad essere tali, devono portare nuovi innesti per alzare l’asticella.

È quello che sta provando a fare il club di via Aldo Rossi, che con Maldini e Massara vuole superare il livello di quest’anno per competere al massimo anche nei confronti del Napoli. Contro i partenopei, la squadra di Pioli ha dimostrato molto carattere ed ha archiviato risultati vitali come un 4 a 0 al Maradona in campionato e la qualificazione in semifinale di Champions League.

Da questi incontri sono emerse molte lacune dei rossoneri, soprattutto a causa di vere e proprie mancanze in alcuni reparti. L’attacco è la zona del campo più scarna, che deve fare spesso affidamento a Giroud e Leao e difficilmente riesce a farli rifiatare con sostituti degni di nota.

Calciomercato Milan, sgarbo Juve: lo vuole subito

Viste le evidenti carenze, Casa Milan ha deciso di agire programmando già qualche affondo per l’estate. Sono molti i nomi che si presume siano appuntati sul taccuino di Maldini e Massara, ma con la Spagna, in particolare Barcellona, l’asse sembra piuttosto infuocato. Tutto perfetto, se non fosse per il fatto che la Juve – e non solo – si sono inserite con veemenza nella corsa all’attaccante.

Ferran Torres potrebbe essere la chiave per sbloccare il mercato di ben 3 club europei. Lo spagnolo si è trasferito al Barcellona a gennaio 2022, ma la sua avventura con la maglia blaugrana potrebbe concludersi ben presto. I dirigenti del club catalano avevano visto un gran talento in lui, fino a pagarlo ben 55 milioni di euro al Manchester City.

Ora, sebbene Ferran Torres abbia solo 23 anni, il Barça sembra già intenzionato ad interrompere il loro cammino insieme.

Questo ha acceso il campanello d’allarme in molti club d’Europa che ancora vedono delle potenzialità in lui e sarebbero pronti a rilanciarlo. Primi fra tutti il Milan, che potrebbe essere la scommessa migliore se l’esterno spagnolo vuole rilanciarsi. Ad ostacolare i piani dei rossoneri, però, come riporta Fichajes.net, si sono inseriti Juventus e Atletico Madrid: tutto ciò non fa altro che aumentare l’appeal per Ferran Torres, che di sicuro non può essere un colpo low cost per il Milan.