Milan, incontro per la firma: accelerata e futuro in rossonero

Possono essere ore decisive per il futuro del calciatore, che tanto piace a Stefano Pioli. Il Milan ha deciso di puntare su di lui: il punto della situazione

Non sono molti i casi irrisolti a Casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno di fatto blindato tutti i gioielli della rosa di Stefano Pioli. E’ vero però che resta chiudere il più prezioso, Rafael Leao.

Per l’attaccante portoghese un accordo di massima tra le parti è stato trovato, ma c’è ancora da lavorare. Bisogna sciogliere ancora qualche nodo e risolvere la questione legata alla multa da versare nelle casse dello Sporting. E’ evidente che la qualificazione in Champions League può fare la differenza.

L’altro ‘caso’ da risolvere è certamente quello legato a Brahim Diaz. Lo spagnolo è diventato sempre più centrale nel progetto rossonero e la possibilità di una permanenza è diventata sempre più concreta. Il Milan ha deciso di alzare l’asticella e di investire sullo spagnolo.

Pioli non ha mai nascosto il desiderio di continuare ad allenarlo, ma Diaz ha convinto proprio tutti e Maldini e Massara sono pronti a trattare con il Real Madrid. Ve lo stiamo raccontando da giorni, le parti daranno vita ad un summit per far chiarezza sul futuro del calciatore, che avrà l’ultima parola. Sì perché, i rapporti tra i due club sono così buoni, che certamente si proverà ad accontentare la volontà di Diaz.

Svolta in arrivo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, nelle prossime ore sarebbe previsto un incontro tra il Milan e Brahim Diaz.

I rossoneri – come Luca Bianchin sul proprio profilo Twitter – sono disposti a tenere anche oltre la scadenza del prestito il giocatore, che ha sempre detto di stare bene a Milano. La cifra di un possibile accordo resta sempre vicina ai 20-22 milioni di euro.

I numeri di Brahim Diaz

Brahim Diaz ha collezionato 39 presenze stagionali, con la maglia del Milan, con oltre 2200 minuti giocati. I gol realizzati sono stati sei, di cui cinque in campionato e uno in Champions League. In Europa la rete è arrivata agli ottavi di finale contro il Tottenham. Un gol importante e prestigioso, come quello segnato contro la Juventus o il Napoli in Serie A. Diaz, come sostiene Pioli, si esalta con le sfide complicate e i centri contro le big ne sono una prova.