Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti: “Rischia l’esclusione dalla Champions”

Clamorosa rivelazione da parte dell’ex calciatore. Il Napoli, nonostante lo Scudetto vinto, potrebbe non andare in Champions League. Tutti i dettagli

Il Napoli si è aggiudicato giovedì sera a Udine uno Scudetto assolutamente meritato. Nonostante manchino ancora cinque partite alla fine del campionato, i campani hanno raggiunto l’obiettivo anzitempo grazie alla miriade di punti conquistati in stagione. Dunque l’obiettivo è stato raggiunto matematicamente. La cavalcata degli azzurri di Spalletti nel corso di questa annata è stata epocale e meritevole del titolo finale. Le dirette rivali possono soltanto avere il rammarico di non esser riuscite a tenere il passo del Napoli, commettendo qualche errore di troppo.

Scudetto deciso, dunque. A rimanere completamente aperta è invece la lotta al quarto posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio, Juventus, Inter, Atalanta, Milan e Roma sono tutte lì a darsi battaglia per rientrare nel podio dei primi quattro posti. C’è chi conta qualche punto in più, come la Lazio e la Juventus rispettivamente a 64 e 63 punti. C’è poi l’Inter quarta a quota 60 punti. Sotto, ad affannarsi, ci sono infine Atalanta, Milan e Roma, tutte e tre a 58 punti e quindi a due distanze dal quarto posto.

La sensazione grande è che sarà un finale di stagione concitatissimo e pieno di colpi di scena. Ma un’altra sorpresa potrebbe arrivare molto a breve, dato che il Napoli, nonostante la prima posizione assoluta e lo Scudetto vinto, rischia come qualcun altro di rimanere fuori dalla prossima Champions League.

Donadio: “Il rischio è reale”

Max Donadio, ex calciatore italiano, ha sganciato una grossa bomba durante la sua ospitata a TV PLAY. Nello specifico, questo ha fatto intendere a chiare lettere che non è soltanto la Juventus a rischiare l’esclusione dalle Coppe Europee la prossima stagione. C’è anche il Napoli di Spalletti che deve temere parecchio. Per quale motivo? A suo dire la UEFA sta indagando concretamente sull’affare Osimhen che il club azzurro ha fatto col Lille due stagioni fa. Nello specifico, si discute la buona fede delle due società sulle plusvalenze generate, con il Napoli che ha ceduto contemporaneamente dei giocatori ai francesi.

Si è espresso così Donadio a TV PLAY sulla questione, accedendo un grosso campanello d’allarme nella tifoseria napoletana tutta:

“Io sono uno abituato a dire la sola verità, per questo dico che il rischio c’è ed è un rischio reale. Il Napoli è indagato dalla UEFA per motivazioni note a tutti, per le decisioni finali dovremo aspettare. Ma è una verità che rischia l’esclusione dalla Champions League. E’ una cosa che va confermata alla tifoseria, non c’è nulla di male. E’ solo un discorso di onestà”.