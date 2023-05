Stadio, svolta sul Nuovo San Siro: la lettera di Milan e Inter al sindaco Sala

Torna improvvisamente di moda l’ipotesi di costruire il nuovo stadio di Milan ed Inter in quel di San Siro, come ammesso dal primo cittadino.

Un’ipotesi che sembrava accantonata definitivamente, visti i dubbi e le problematiche sorte tra istituzioni e cittadinanza. Invece improvvisamente potrebbe tornare di moda l’ipotesi di un nuovo stadio in zona San Siro.

Come è noto Milan e Inter avevano da tempo, in maniera congiunta e condivisa, lanciato il progetto del Nuovo San Siro, un impianto moderno ed avveniristico che sarebbe sorto al posto dell’attuale Giuseppe Meazza. Piano concreto, visto che i club avevano già trovato nello studio architettonico Populous il mezzo per realizzarlo nel giro di qualche anno.

Tutto fermo per via dei tentennamenti del Comune e della giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Sala. Tanto che il Milan sotto l’egida di Gerry Cardinale ha incominciato a lavorare su piani alternativi e solitari. Ma una lettera, inviata proprio al primo cittadino milanese, potrebbe riportare in auge il vecchio progetto.

Milan e Inter, chiesta la proroga per il dossier sullo stadio

Lo stesso sindaco Sala, come riferito da Calcioefinanza.it, ha parlato della lettera inviata da Milan e Inter. L’intenzione delle due società calcistiche è quella di chiedere una proroga sulla revisione del dossier sullo stadio a San Siro. Dunque fare chiarezza su eventuali vincoli sull’impianto esistente e tornare a lavorare per il Nuovo San Siro e per l’originario progetto de La Cattedrale.

“Questa potrebbe essere una vera riapertura per quanto riguarda il progetto San Siro, ma non ho parlato con i club. In ogni caso la lettera mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio”. Sala si definisce dunque possibilista riguardo a tale ipotesi.

Il primo cittadino di Milano si è anche espresso sull’opzione La Maura, terreno non distante da San Siro che il Milan aveva individuato per uno stadio di proprietà solo rossonero: “Non ho sentito il Milan recentemente, non l’ho sentito nelle ultime due settimane. Prendo atto di quello che han scritto. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto per le squadre e voglio continuare a dimostrarlo nei fatti”.

Beppe Sala conferma la sua idea riguardo all’utilità di almeno un altro impianto per un calcio in città, ma non è così favorevole che si possa erigere un secondo stadio vicino al Meazza visto che “due impianti funzionanti così vicini sarebbero un grande problema per la comunità che li vive”. Ma allo stesso tempo si dice pronto ad accogliere le proposte di Milan e Inter.