Bennacer: “Il primo gol situazione studiata. Leao? Speriamo bene”

Il centrocampista algerino ha commentato la vittoria per 2-0 sulla Lazio ai microfoni di Dazn

Il Milan batte la Lazio per 2-0 nel primo dei tre scontri diretti per la Champions League di questo turno di campionato. Tre punti davvero fondamentali per la classifica con i rossoneri che si portano momentaneamente al quarto posto, in attesa della gara tra Roma e Inter.

Il Diavolo ha approcciato bene alla sfida limitando i punti forti dell’avversario grazie a un’aggressione alta e feroce. La Lazio è andata in difficoltà sul pressing degli uomini di Pioli, che proprio grazie a questa strategia sono passati in vantaggio, prima di chiudere il match con il gol bellissimo di Theo Hernandez. Protagonista del match è stato Ismael Bennacer, autore della rete del vantaggio.

Il centrocampista algerino a parlato a fine gara ai microfoni di Dazn commentato la vittoria contro i biancocelesti: “Era una partita molto importante per noi oggi. L’abbiamo iniziata bene, abbiamo segnato e non abbiamo subito gol e penso che l’abbiamo gestita bene dall’inizio alla fine. Sono tre punti importanti ma mancano ancora delle partite e ora dobbiamo recuperare”.

Il suo gol nasce dal lavoro in pressing: “Abbiamo lavorato su questo: sapevamo che loro giocavano tantissimo a muro. L’ho anticipato bene e poi Giroud mi ha appoggiato bene il pallone”. Bennacer ha poi commentato il suo nuovo ruolo da trequartista e si è espresso sulle condizioni di Rafa Leao: “E’ un ruolo dove il mister mi mette, io posso giocare ovunque per aiutare la squadra. Non abbiamo parlato di Rafa, eravamo concentrati sulla partita. Spero non sia niente di grave e che sarà pronto per la Champions perché è un giocatore molto importante”.