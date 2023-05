Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante: ufficiale, ceduto per 34 milioni

Uno degli attaccanti spesso accostati al Milan si trasferisce al Brighton: ufficiale l’operazione. Maldini e Massara guarderanno altrove.

Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi in attacco, non ci sono dubbi. Tolti Rafael Leao e Olivier Giroud, nel reparto offensivo rossonero non c’è nessuno che dia determinate garanzie in termini di gol. È necessario intervenire e non sbagliare.

Il Milan aveva puntato su Charles De Ketelaere e Divock Origi per la nuova stagione, ma entrambi hanno deluso. L’ex Club Brugge si è limitato a fare un assist a inizio campionato, mentre l’ex Liverpool ha segnato solo due gol. Anche gli altri non hanno dato il contributo che serve. Lo stesso Brahim Diaz, autore di 6 gol e 4 assist, ha disputato tante partite sottotono e non ha avuto rendimento costante.

Calciomercato Milan, il giovane talento va al Brighton: c’è l’annuncio

Tra gli attaccanti accostati al Milan in queste settimane c’è Joao Pedro, 21enne brasiliano in forza al Watford. In questa stagione ha messo insieme 11 gol e 4 assist in Championship, l’equivalente della nostra Serie B.

Il futuro dell’ex Fluminese, però, sarà ancora in Inghilterra. Infatti, nelle scorse ore il Brighton ha ufficializzato di averlo comprato per la prossima stagione. Andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Roberto De Zerbi, che potrebbe qualificarsi a una competizione europea e che ha voglia di crescere in Premier League. La dirigenza è brava nello scegliere i giovani sui quali puntare e Joao Pedro è un’altra bella aggiunta al progetto.

Il Milan segue il brasiliano da tempo, però non ha messo sul tavolo i circa 30 milioni di sterline (34 milioni di euro) offerti dal Brighton. Paolo Maldini e Frederic Massara guarderanno ad altri obiettivi per la prossima finestra estiva del calciomercato. Qualcuno a Milanello arriverà e dovrà essere in grado di fare la differenza in fase di finalizzazione. Servono gol. Forse Joao Pedro non è ancora pronto per una realtà come quella rossonera e il suo prezzo oggi non è ritenuto eccessivo dalle parti di via Aldo Rossi, dove non sanno ancora se disputeranno la prossima Champions League e non possono fare determinati investimenti.