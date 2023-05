Dal Milan alla Bundesliga, accordo vicino: cessione in prestito

Il futuro di Dest non sarà al Milan: in Spagna danno per molto probabile un trasferimento in Germania, trattativa in corso.

Il Milan non aveva pianificato l’arrivo di Sergino Dest, ma dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi si è ritrovato a dover prendere un sostituto. In fretta è nata e si è conclusa la negoziazione con il Barcellona, che non vedeva l’ora di sbarazzarsene.

Ricordando quanto di buono aveva fatto all’Ajax, il terzino americano ha avuto una buona accoglienza nell’ambiente rossonero. Si sperava di riuscire a rivedere il brillante giocatore ammirato quando indossava la maglia dei Lancieri. Purtroppo non è stato così, non c’è stato nessun rilancio. Anzi, in questo 2023 è praticamente scomparso. La sua ultima presenza risale al 24 gennaio all’Olimpico contro la Lazio. Poi panchine, infortuni ed esclusioni dai convocati.

Calciomercato Milan, Dest verso la Germania: trattativa in corso

Dest non ha futuro al Milan, che certamente non eserciterà il diritto di riscatto. Com’è noto, era stato concordato un prezzo da 20 milioni di euro ed è impensabile che venga pagato. Non c’è neppure interesse a chiedere uno sconto. Il club rossonero restituirà il giocatore al Barcellona, che lo cederà nuovamente. Xavi non lo considera utile al suo progetto tecnico-tattico.

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, sarebbe vicino l’accordo per il prestito di Dest all’Union Berlino. La squadra tedesca occupa la terza posizione in Bundesliga e vuole qualificarsi alla prossima Champions League, condizione importante per condurre in porto l’operazione.

Dalla Germania è trapelato che il contratto del calciatore sarebbe già pronto e che l’annuncio ufficiale verrà dato a fine stagione. Da settimane si sa che l’Union Berlino è interessato all’ex Ajax, assolutamente disponibile a trasferirsi in Bundesliga in una squadra che disputa le coppe europee. L’allenatore Urs Fischer lo aspetta a braccia aperte.

Già in passato fu vicino al passaggio nel campionato tedesco, quando il Bayern Monaco ebbe la peggio sul Barcellona nella trattativa per il suo trasferimento da Amsterdam. Questa potrebbe essere la volta buona. Non rimane che attendere per capire se l’operazione avrà un esito positivo.