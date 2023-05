Leao all’uscita da San Siro: “Sto bene, nulla di grave” (VIDEO)

Rafael Leao è stato intercettato da Mediaset all’uscita di San Siro. Ha risposto alla domanda del giornalista sulle sue condizioni. C’è positività

Grandi emozioni positive oggi a San Siro per la vittoria conquistata contro la Lazio. Ma ci sono stati anche sentimenti negativi in seguito all’infortunio di Rafael Leao. Il portoghese è uscito dopo praticamente dieci minuti dall’inizio della partita per un problema all’inguine. Un campanello d’allarme enorme in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter, con l’andata che si giocherà mercoledì sera.

L’apprensione è tanta per il Milan, consapevole del rischio di restare orfano del suo miglior giocatore. C’è stato Pioli a rassicurare l’ambiente dopo la partita, riferendo che Leao si è detto sereno e che non si dovrebbe trattare di nulla di grave. Per fortuna, a confermare tale affermazione è stato il giocatore in persona. Rafa, intercettato da Mediaset all’uscita da San Siro, ha risposto alla domanda sulle sue condizioni con le parole “Sto bene, nulla di grave”.

Di seguito il video che mostra l’episodio: