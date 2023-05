L’Inter sbanca l’Olimpico con Dimarco e Lukaku: la classifica aggiornata

I nerazzurri battono la Roma in trasferta per 0-2 e si riportano al quarto posto in classifica, mentre domani c’è Atalanta-Juventus

Si è da poco concluso anche il secondo scontro diretto in chiave Champions League della 34esima giornata e all’Olimpico l’Inter si è imposta per 0-2 sulla Roma. La squadra di Simone Inzaghi ha risposto alla vittoria del Milan sulla Lazio e si è riportata al quarto posto.

Le milanesi hanno dettato legge sulle romane in questo sabato di Serie A, dando un segnale forte per la corsa ai primi quattro posti, e arrivano bene dunque alla semifinale di andata di Champions League del 10 maggio a San Siro. Alle 15 il Diavolo si era imposto con lo stesso risultato sulla Lazio, sorpassando momentaneamente i nerazzurri, che però si sono subito riportati avanti grazie ai preziosi tre punti appena conquistati.

Una vittoria meritata quella dell’Inter sulla squadra di José Mourinho, ridotta all’osso per i tanti infortuni e costretta a giocare con tanti giocatori adattati e con il solo Belotti in attacco. Il muro giallorosso regge fino al minuto 33′, quando Dimarco chiude sul secondo palo su assist di Dumfries e sblocca il match. Il gol del raddoppio arriva con Lukaku, che approfitta di uno svarione di Ibanez e batte Rui Patricio per il definitivo 0-2.

La classifica aggiornata: nerazzurri di nuovo quarti

Cambia ancora la classifica e adesso si fa ancora più interessante. Il Milan sale a quota 61 punti ma rimane al quinto posto perché avanti c’è ancora l’Inter a 62, però accorcia sulla Lazio che rimane momentaneamente seconda a 65.

Si tratta di una classifica ancora parziale perché manca ancora il terzo scontro diretto Champions del weekend, quello che si giocherà domani nel lunch match delle 12.30 al Gewiss Stadium fra Atalanta e Juventus. La Dea vuole vincere per riaprire tutto e rendere ancora più corta una classifica che già così è incredibilmente aperta, e che a questo punto inizia a tener contro anche degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

I bergamaschi sono infatti al momento a quota 58 con la Roma, mentre la Juventus è a 63 e domani può balzare al secondo posto, sempre tenendo conto dei possibili provvedimenti della giustizia sportiva. Ecco la classifica aggiornata qui sotto:

1 Napoli 80

2 Lazio 64

3 Juventus 63

4 Inter 63

5 Milan 61

6 Atalanta 58

7 Roma 58