Milan, infortunio Leao: arriva l’annuncio di Pioli

L’allenatore dei rossoneri ha svelato le condizioni dell’attaccante portoghese al termine del match contro la Lazio

La sfida di oggi contro la Lazio non era iniziata al meglio per il Milan perché dopo pochi minuti di gioco Rafael Leao era stato costretto a lasciare il campo dopo aver sentito un fastidio all’adduttore. I tifosi sono andati subito in ansia.

L’attaccante portoghese aveva fatto un allungo e si era momentaneamente fermato, dopodiché ha provato a continuare, prima di rendersi conto che era meglio non rischiare. Mister Stefano Pioli non ha voluto assolutamente mettere a rischio le sue condizioni in vista della cruciale partita dell’Inter di mercoledì prossimo e lo ha sostituito immediatamente con Alexis Saelemaekers.

Al termine del match l’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN e ha rassicurato sulle sue condizioni. Queste le sue parole a riguardo: “Rafa sereno tranquillo ha avuto un affaticamento, non dovrebbe essere niente di particolare ma si valuta domani. Dimostrazione che è la qualità della squadra a fare la differenza, poi se hai anche individualità è meglio ancora”. Un commento che rasserena tutto l’ambiente rossonero.

Leao farà ovviamente dei controlli nella giornata di domani ma le parole di Pioli sono apparse molto rassicuranti. C’è quindi ottimismo sulla presenza del classe ’99 in vista della semifinale di andata di Champions League.