Milan-Lazio, guai per Pioli: si ferma Leao dopo 10 minuti

Grossi guai per Rafael Leao e per il Milan. Il calciatore rossonero ha chiesto subito il cambio nel primo tempo del match con la Lazio.

Non proprio positivo l’inizio di gara per il Milan contro la Lazio questo pomeriggio. Infatti dopo pochi minuti i rossoneri hanno perso subito un grande protagonista.

Rafael Leao al 10′ minuto ha chiesto subito il cambio. Colpa di un allungo in velocità, il primo della sua partita, che lo ha portato anche a sfiorare il gol. Probabilmente il portoghese nella sterzata in area laziale ha sentito un dolore.

Possibile risentimento muscolare all’inguine, nella zona dell’adduttore lungo. L’attaccante non ha voluto neanche riprovare a correre, chiedendo subito la sostituzione con Saelemaekers. Una brutta gatta da pelare per Pioli, sia per la gara in corso, sia per l’Euroderby con l’Inter della prossima settimana.

Probabile che nelle prossime ore il Milan effettuerà i controlli approfonditi e strumentali a Leao, nella speranza che si sia fermato in tempo senza provocare una lesione.