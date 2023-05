Milan-Lazio, out due centrocampisti: la lista dei convocati

Pochi minuti fa, il club biancoceleste ha diramato la lista dei convocati. Ecco chi sono i giocatori su cui potrà contare Maurizio Sarri, in vista della sfida delle 15.00 contro il Milan

Poche ore e sarà Milan-Lazio. Il match valevole per la 34esima giornata di Serie A avrà il suo calcio d’inizio a San Siro alle ore 15.00.

Una sfida fondamentale per la corsa Champions League. I rossoneri dopo i pareggi contro Roma e Cremonese non possono più sbagliare. Serve una vittoria per riprendere il cammino verso l’Europa che conta.

Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori, fatta eccezione di Brahim Diaz, che dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Junior Messias. Così sono pronti a tornare titolari Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Rafael Leao e Olivier Giroud.

Doppia assenza

Per quanto riguarda la Lazio, favorita ad agguantare uno dei tre posti rimasti per la Champions League, si presenterà a San Siro con un paio di defezioni.

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta milanese. Come è possibile vedere dal tweet pubblicato dal club biancoceleste non sono presenti né Cataldi né Vecino. Senza i due centrocampisti, sarà Marcos Antonio a giocare davanti la difesa, con Milinkovic-Savic e Basic, più di Luis Alberto, ai suoi fianchi.

In attacco, invece, il tridente dovrebbe essere composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Ieri, come vi abbiamo raccontato, Zaccagni non ha lavorato con il resto della squadra, ma è partito con i compagni ed è pronto ad accomodarsi in panchina. La difesa, guidata dall’ex capitano rossonero, Alessio Romagnoli, sarà completata da Marusic, Casale ed Hysaj. Tra i pali, chiaramente, Provedel.

I convocati della Lazio

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic.

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.