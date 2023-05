Milan-Lazio, Pioli: “Meritavamo di più nelle ultime prove. Pronti a fare meglio”

Le parole nel pre-partita di , in attesa di uno scontro diretto importante per la zona Champions League.

Il Milan alle ore 15 giocherà contro la Lazio, sfida decisiva per quanto riguarda la zona Champions League. I rossoneri tra l’altro sfideranno tra pochi giorni anche l’Inter per l’attesissimo Euroderby.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato nell’immediato pre-partita ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui risultati non esaltanti in campionato: “Senza dubbio volevamo risultati diversi nelle ultime 6 partite. Abbiamo collezionato 4 pareggi e solo 2 vittorie, ma per come abbiamo giocato meritavamo molto di più. Oggi l’avversario è molto forte e dobbiamo giocare ancora meglio”.

Sul ciclo negativo del 2023 e la sconfitta all’andata: “Speriamo che questo periodo ci abbia fatto imparare qualcosa. In particolare quella partita a Roma è stata una delle nostre peggiori prestazioni, anche a causa della qualità dei nostri avversari. Non eravamo la squadra che siamo adesso, oggi stiamo meglio e siamo pronti per giocare un’ottima partita”.