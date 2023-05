Milan-Lazio, Pioli: “Prestazione di qualità. Leao? Prima della partita stava bene”

Pioli in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio, l’allenatore rossonero ha parlato anche dell’infortunio di Leao

Il Milan torna a vincere. 2-0 a San Siro contro la Lazio e manda un messaggio a tutti: all’Inter per l’Euroderby e a tutte le rivali per la corsa Champions. Prestazione importante dei rossoneri anche senza Leao, uscito per infortunio ad inizio match.

Stefano Pioli ha commentato la partita in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato bene in entrambe le fasi, avevamo preparato le situazioni per chiudere gli spazi centrali, soprattutto coi tre davanti e i centrocampisti. Questo ci ha permesso di essere in superiorità numerica dietro e questo ti fa essere meno in pericolo“.

Sulla prestazione di Saelemaekers: “E’ un giocatore di qualità, ha tutte le qualità per essere un esterno offensivo importante. A sinistra lo vedo più pericoloso che a destra. Per la Champions dobbiamo vincerle tutte, non vogliamo stare fuori. Non credo che abbiamo giocato partite brutte, non averle vinte è un peccato proprio perché le prestazioni c’erano. Siamo stati più determinanti nell’area avversaria. Non risolviamo i nostri problemi in campionato con questa vittoria. Solo vincendole tutte e quattro potremmo essere quasi secondi“.

Sulle condizioni di Leao: “Era sorridente e ha detto che si sentiva bene. Mi fido di lui. Non dovrebbe essere niente di grave ma vedremo domani. Si è fermato perché ha avuto qualcosina. Sembrerebbe si sia fermato in tempo ma lo vedremo domani. Ho grande rispetto per il vostro lavoro, secondo voi se avesse avuto un problema prima l’avrei fatto giocare? Dire questo non è rispettoso. Stava bene ad inizio partita. Era adduttore, ma noi abbiamo muscoli stranissimo. Spero giochi mercoledì. Oggi abbiamo dimostrato che se una squadra gioca bene a calcio si può vincere“.

Sulla prestazione brillante dei rossoneri in vista di mercoledì: “Il Milan ha giocato bene perché abbiamo avuto possibilità di riposare mercoledì, cosa che la Lazio non ha fatto. Spero di avere Rafa al 100%, di avere tutti i miei giocatori forti in campo. Dobbiamo sentire questa elettricità e faremo il massimo. Un sogno ce l’abbiamo e sarebbe bello conquistarlo“.