Milan-Lazio, streaming e diretta tv Dazn o Sky, dove vederla oggi

Milan-Lazio, scontro diretto Champions a San Siro. Tutte le indicazioni su dove vedere il match di sabato 7 maggio dalle ore 15

Uno scontro diretto fondamentale per il Milan quello odierno contro la Lazio a San Siro. Dopo il deludentissimo pareggio contro la Cremonese, i rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, in una situazione di classifica intricatissima.

Vincere è, di fatto, l’unico risultato a disposizione del Milan oggi al cospetto di una Lazio che, a sua volta, con i tre punti ipotecherebbe la qualificazione grazie anche a un calendario favorevole nelle ultime quattro giornate.

Una partita, dunque, fondamentale per i rossoneri che arriva peraltro a quattro giorni dal Derby di andata con l’Inter in Champions League. Inter che grazie allo 0-6 di Verona ora precede di due punti il Milan in classifica e ha la chance di eliminare, di fatto, una contendente dalla lotta per il quarto posto in caso di vittoria, oggi, contro una Roma alquanto rimaneggiata all’Olimpico.

Milan-Lazio dove vederla in diretta tv e in streaming

Nessun turnover stavolta per Pioli. Contro la Lazio, formazione tipo per il Milan con Messias preferito a Saelemaekers a destra, Krunic trequartista e Bennacer in mediana con Tonali. Rientra Giroud al centro dell’attacco e Kjaer prenderà il posto di un incerto Kalulu in difesa. Nella Lazio, dubbio Zaccagni per Sarri. L’esterno non si è allenato ieri e potrebbe iniziare dalla panchina. Al suo posto Pedro nel tridente con Felipe Anderson e Immobile.

Milan-Lazio di sabato 6 maggio alle ore 15 è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà trasmesso in diretta streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per dispositivi mobili, smart tv, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione aggiuntiva, Milan-Lazio sarà visibile in diretta tv anche su Zona Dazn al canale 214 del decoder Sky. Al termine della partita, highlights subito disponibile su Sky Sport 24 mentre su Dazn consueto post match con le interviste ai protagonisti.

Il Milan tornerà in campo mercoledì 10 maggio nell’atteso Derby di andata di Champions con l’Inter. Come ormai saprete, la partita, oltreché in streaming su Amazon Prime Video sarà visibile in chiaro anche su TV8. Prossimo impegno di campionato per i rossoneri, sabato 13 maggio contro lo Spezia in trasferta alle 18 in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.