Milan-Leao, svolta in arrivo: firme ad un passo

La fumata bianca per il rinnovo di Rafael Leao è davvero vicina. Il rinnovo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: il punto sulla trattativa

Sono giorni caldi per il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese e il Milan sono pronti a convolare a nozze, firmando il rinnovo di contratto.

Mai come in questi giorni le parti si sono avvicinate e la fumata bianca è davvero vicina. Una fumata bianca pronta ad arrivare già la prossima settimana. Sono attese novità importanti, nei prossimi giorni, infatti, che fanno ben sperare in merito ad una chiusura immediata della trattativa.

La questione Sporting, d’altronde, appare davvero vicina ad una svolta: così non ci sarebbero più ostacoli verso la firma. Leao e il Milan dunque si apprestano ad intraprendere il rettilineo finale che porterà a mettere nero su bianco. Il portoghese ha da tempo detto sì al club rossonero, consapevole del fatto che il Diavolo sia il miglior posto dove poter crescere e far quel salto di qualità necessario per diventare un vero campione. L’accordo di massima, inoltre, è stato trovato a circa sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Il contratto di Leao, in realtà, non è mai stato un problema: la volontà di Leao è stata sempre ben chiara ed è proprio questa che ha portato il Milan a manifestare costantemente il proprio ottimismo.

E’ stato sempre altro a frenare la trattativa. Oltre alla multa da pagare, con il Lille, allo Sporting, la presenza di più attori all’interno della trattativa non ha certo favorito l’affare: dal padre, all’avvocato Dimvula, passando per Jorge Mendes, stanno interpretando un ruolo importante

Leao determinante

Ma ora c’è da pensare al campo, con Rafael Leao che deve tornare protagonista. Il Milan si affida al suo campione per riuscire a centrare la Champions League. Già oggi pomeriggio serviranno le sue giocate per battere la Lazio.

Non possono esserci altri risultati dopo il pareggio contro la Roma e la Cremonese. L’Inter si è portata a +2 e un ulteriore passo falso complicherebbe tutto. Leao sarà il punto di riferimento del Milan in avanti sia contro i biancocelesti che mercoledì, quando a San Siro si giocherà il quarto derby della stagione, quello europeo, per la semifinale di andata di Champions League.