Milan, un altro ex raggiunge Galliani e Berlusconi a Monza: decisione presa

Il presidente e il dirigente puntano a riformare il trio nel club brianzolo: è arrivata la chiamata per il direttore sportivo

C’è tanto Milan in questo sorprendente esordio del Monza in Serie A. La formazione brianzola ha stupito davvero tutti quest’anno e da neopromossa sta lottando per chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Si tratterebbe di un risultato fantastico e sarebbe il giusto premio per l’egregio lavoro fatto dall’allenatore Raffaele Palladino e dai suoi giocatori. E’ inevitabile però che i meriti maggiori siano riservati all’immortale duo formato da Pier Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che dopo i tanti capolavori fatti in rossonero diversi anni fa, hanno deciso di fare la storia in un altro club lombardo. A loro due però potrebbe aggiungersi un altro ex rossonero.

Oltre al presidente e all’amministratore delegato, gli ex rossoneri nel Monza sono anche in campo, perché tra le fila dei calciatori brianzoli figurano anche Andrea Petagna e Matteo Pessina, che hanno militato nelle giovanili del Diavolo. Lo staff del club potrebbe però arricchirsi di un altro grande ex protagonista del Milan e stiamo parlando di Ariedo Braida.

Galliani chiama Braida al Monza

Qualche giorno fa Braida ha fermato il cammino del Milan in campionato con la sua Cremonese, ma adesso nel suo destino c’è una nuova collaborazione con Berlusconi e Galliani. Quest’ultimo infatti lo ha chiamato al Monza, con la benedizione del presidente, ovviamente.

Si tratta di una storia davvero romantica e quasi unica, con Braida che negli anni al Milan (dal 1986) svolse un lavoro molto prezioso, quanto discreto, nelle vesti di direttore sportivo del Diavolo, portando a Milanello davvero tanti campioni. La maggior parte dei protagonisti del Milan che era salito sul tetto d’Europa li aveva infatti portati proprio lui.

Non tutti sanno invece che Ariedo Braida da calciatore giocò come attaccante per il Monza nel lontano 1975, quando proprio Galliani era ai vertici del club. La sua cessione al Parma arriva di comune accordo e infatti rimane il bel rapporto con la dirigenza, ma soprattutto con il Condor, tanto che qualche anno più tardi, nel 1981, Galliani lo chiama come direttore sportivo dei brianzoli, per tre stagioni che si rivelano brillanti.

Si riforma quindi la coppia che si era separata nel 2013, per un epilogo davvero bello ed emozionante. Sembra scontato che la società abbia intenzione di crescere ancora nella prossima stagione e puntare magari ad obiettivi ancora più importanti.