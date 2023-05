ML – Milan, Florenzi indisponibile per la Lazio: problema muscolare

Alessandro Florenzi salterà la gara di oggi contro la Lazio. Neanche in panchina il terzino romano che ha un passato giallorosso.

Grande attesa per Milan-Lazio. La gara di oggi alle ore 15 vedrà i rossoneri cercare punti pesanti per la zona Champions League, in attesa dell’Euroderby di mercoledì contro l’Inter.

Defezione per Stefano Pioli. L’ultima rivelazione dallo spogliatoio di San Siro parla di una nuova indisponibilità: Alessandro Florenzi non sarà presente neanche in panchina questo pomeriggio.

L’ex Roma infatti starebbe soffrendo di un infortunio muscolare, fortunatamente di lieve entità. Florenzi è stato dunque preservato da mister Pioli e non verrà rischiato neanche a gara in corsa.

Oltre a Florenzi il Milan contro i biancocelesti dovranno rinunciare all’ormai desaparecido Sergino Dest ed al lungodegente Zlatan Ibrahimovic, il quale sembra abbia ormai terminato la stagione anzitempo. Torna in panchina invece Tommaso Pobega dopo i problemi della scorsa settimana.