Pioli: “Prova brillante, il turn over è servito. Theo miglior terzino al mondo”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Lazio. Il mister si è detto assolutamente soddisfatto della gara dei suoi ragazzi. Prestazione altissima

Il Milan torna a vincere e convincere, in una partita di fondamentale importanza. Il successo nello scontro diretto contro la Lazio vale al Diavolo l’aggancio al quarto posto. Sono 61 adesso i punti dei rossoneri in classifica, con un punto in più dell’Inter ospite questo pomeriggio all’Olimpico. Sono bastati i gol di Bennacer e Theo Hernandez a conquistare i tre punti contro i biancocelesti.

Stefano Pioli si è detto soddisfatto della gara della sua squadra. Importante il focus sull’infortunio di Leao. Il mister ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita. Di seguito l’intervista:

Vittoria: “Prevale la soddisfazione per la prestazione e la vittoria. Questa era una partita troppa importante per noi. Se Rafa starà bene sarà meglio, se non starà meglio possiamo fare una partita importante anche senza un giocatore forte come lui”.

Condizioni Leao: “Io l’ho visto adesso. Era sereno e si sentiva bene. Ma con questi infortuni muscolari bisogna attendere per forza le visite di domani. Per quanto mi ha detto lui non è nulla di preoccupante. Ma vedremo. La cosa importante è giocare a calcio e vincere. Possiamo fare grandi partite anche senza un giocatore importante come lui. Molto dipenderà da come si alzerà domani mattina. Il fatto che era sereno a fine partita mi fa ben sperare”.

Bennacer: “Ha fatto un gran partita in entrambe le fasi di gioco. Addirittura si è inserito bene dentro l’area. E’ forte e intelligente, e ha bisogno di essere al 100% per fare bene. Con i tre centrocampisti siamo una squadra più compatta ma anche imprevedibile. Abbiamo dei centrocampisti completi”.

Turn over:“La squadra sta bene e credo che si sia vista la differenza tra noi e loro oggi. La Lazio ha mantenuto gli stessi giocatori rispetto alla gara precedente, noi abbiamo cambiato tanto contro la Cremonese. E oggi eravamo più lucidi e brillanti infatti”.

Champions League:“Sicuramente avremo le energie mentali per affrontare una gara così importante come quella di mercoledì, contro un avversario molto forte”.

Difficoltà in campionato:“Ho provato a motivare bene la squadra per queste partite di campionato dopo il passaggio del turno col Napoli. E credo di esserci riuscito anche se i risultati non ci hanno dato ragione”.

Dialogo con Theo a fine partita:“Cose nostre. Abbiamo parlato di tante cose. A me piace parlare con i miei giocatori, sapere cosa pensano, cosa vedono. Questo è stato un gol fantastico. Theo è un grandissimo giocatore. Per i ragazzi che sono anche in Nazionale questa è una stagione difficile. Theo ha avuto il bisogno di recuperare energie fisiche e mentali importanti. Lui deve continuare a lavorare per diventare il terzino più forte del mondo.”