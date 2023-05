Sarri: “Il 2-0 è stato casuale. La sensazione è che l’Inter stia meglio del Milan”

L’allenatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di San Siro persa dai suoi contro i rossoneri

Il primo match della 34esima giornata di Serie A tra Lazio e Milan si è concluso sul 2-0 per i rossoneri, che hanno archiviato la pratica già nella prima mezz’ora grazie alle reti di Ismael Bennacer e Theo Hernandez.

La squadra di Stefano Pioli è riuscita a ottenere tre punti fondamentali nella corsa ai primi quattro posti e non ha neanche speso moltissime energie dal punto di vista fisico e mentale. Il Diavolo è stato bravo a cancellare le fonti di gioco degli avversari e ad approfittare degli errori per mettere subito la partita dalla sua, prima di gestire il vantaggio fine al termine della sfida.

E’ di questo avviso anche Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio in conferenza stampa ha espresso il suo rammarico sottolineando che, a suo modo di vedere, il Milan ha vinto sei creare molto. Queste le sue dichiarazioni: “Loro avevano fatto poco, noi uguale. Il 2-0 era stato occasionale, un errore nostro e un tiro deviato. Dopo il Milan ha meritato la vittoria, no prima. Sul 2-0 l’abbiamo data per persa, senza andare più a sussulti o a reazioni, se non negli ultimi minuti. Casualmente ci siamo trovati sotto 2-0 senza che la partita fosse cominciata”.

Sarri dice la sua su Milan-Inter

Tanto rammarico per l’allenatore dei capitolini, che ha la forte sensazione di aver perso questo importante scontro diretto per la Champions League senza di fatto aver giocato al massimo la partita, ma soprattutto con il Milan che non ha dovuto faticare per vincere.

All’allenatore dei biancocelesti è stato poi chiesto dallo studio chi stesse meglio, a suo modo di vedere, tra Milan e Inter, visto che ha affrontato entrambe le squadre in pochi giorni. Questa la sua risposta: “Difficile dirlo perché con noi sono state due partite molto diverse. La sensazione visiva è che stia meglio l’Inter ma si sta parlando di due partite completamente diverse. Magari il Milan nel secondo tempo a pensato solo a mercoledì. I picchi di velocità del Milan sono stati superiori a quelli della nostra squadra”.

In effetti la settimana scorsa l’Inter con la Lazio ha vinto la partita nella mezz’ora finale dimostrando una buona condizione e soprattutto con i cambi di qualità. Oggi il Milan ha chiuso il match all’inizio e non è facile capire quali siano le reali condizioni fisiche della squadra di Stefano Pioli, che comunque ha potuto risparmiare qualche energia, con Theo Hernandez e Giroud che sono usciti anzitempo apposta.