Accordo totale con Aouar: in Italia per la firma

Si è finalmente conclusa la telenovela legata legata al centrocampista, Houssem Aouar. Il calciatore, che a giugno lascerà il Lione a parametro zero, disputerà il campionato di Serie A

Non ci sono più dubbi, Houssem Aouar giocherà in Serie A. Proprio in queste ore è arrivata la notizia dell’accordo per cinque anni con il club italiano.

Il giocatore, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Lione, ha detto sì alla Roma. Un accordo nell’aria ormi da giorni, ma in questi istanti sono arrivate conferme da più parti. Prima è stato il giornalista de ‘Il Tempo’, Filippo Biafora, a darne notizia sui propri social: “Il corteggiamento della Roma per Houssem Aouar è andato in porto – si legge sul proprio profilo Twitter -, il centrocampista ha scelto il club giallorosso dopo un interesse partito già la scorsa estate. Siamo al momento delle firme, il calciatore sarà svincolato a fine stagione“.

Poi è stata la volta di Sky Sport, che parla di accordo totale tra le parti, con Houssem Aouar, che firmerà un contratto lungo, da cinque anni.

Niente Milan

Una notizia che interessa anche il Milan, che per diversi mesi è stato accostato al centrocampista del Lione. Era un’opportunità di calciomercato, che il Milan ha deciso di non cogliere.

Il Milan la prossima stagione ripartirà certamente da Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Rade Krunic. L’italiano, l’algerino e il bosniaco sono sempre più centrali nel progetto rossonero. Ai tre titolarissimi va certamente aggiunto anche Tommaso Pobega, che è cresciuto tantissimo in questa seconda parte di stagione. L’italiano, anche in ottica liste, appare fondamentale, ma Pioli ha dimostrato di voler puntare tanto su di lui.

Pobega, come detto, nelle ultime gare ha risposto presente, con prestazioni davvero più che buone. L’ex Torino aveva fatto bene già contro l’Empoli, prima di trovare la rete oltre che una super gara, contro il Bologna. Il problema alle costole gli ha impedito di giocare altre partite, ma siamo certi che già a partire dalla sfida contro lo Spezia potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Nuovo innesto

Il centrocampo, in estate, però, dovrà essere completato con un nuovo innesto. Tiemoué Bakayoko andrà certamente via e Aster Vranckx potrebbe essere rispedito al mittente. Ecco perché un arrivo è davvero molto probabile. L’idea appare quella di acquistare un calciatore dotato fisicamente che possa finalmente raccogliere l’eredità di Franck Kessie.