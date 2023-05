Giusy Meloni baciata dal sole a San Siro: bellezza incantevole (FOTO)

Elegante e sensuale Giusy Meloni, la giornalista e conduttrice di Milan TV che come al solito si è presentata a San Siro nel match day.

Ieri pomeriggio il Milan ha battuto la Lazio. Lo stadio di San Siro ha regalato un’ennesima splendida cornice di pubblico, anche in preparazione di quello che sarà l’Euroderby di Champions League di mercoledì sera.

Non poteva mancare, sugli spalti del ‘Meazza’, la bellezza e l’eleganza di Giusy Meloni. Vale a dire la giornalista e conduttrice che ormai è volto noto dell’emittente Milan TV.

Il canale tematico rossonero da questa stagione ha deciso di ingaggiare la giovane Giusy. Un volto fresco e attraente, che va a prendere il posto automaticamente di un’altra donna molto amata dal pubblico rossonero, ovvero l’ex velina Giorgia Palmas che per anni ha condotto i contenuti dell’emittente milanista.

Giusy Meloni sfila in bianco: San Siro ai suoi piedi

Un volto fresco, giovane e molto attraente. La scelta di Milan TV non può non far piacere ai tifosi rossoneri, che vedono arricchiti i contenuti del canale tematico dalla presenza di Giusy Meloni.

La conduttrice romana è ormai una presenza fissa a San Siro, per i pre-partita, le interviste ed i commenti delle gare disputate dal Milan tra le mura amiche. Anche ieri, proprio per Milan-Lazio di campionato, la Meloni era allo stadio. Lo ha testimoniato lei stessa sul seguitissimo account Instagram, dove vanta 278 mila follower.

Giusy Meloni ha pubblicato una story dove testimoniava il suo arrivo a San Siro, con un outfit assolutamente intrigante ed elegante. Vestitino bianco con tanto di scollatura, una mise molto estiva visti i primi caldi giunti sulla città di Milano. In seguito i tifosi rossoneri l’hanno potuta ammirare in tribuna stampa durante la diretta di Milan TV, accompagnata dal cronista Luca Serafini e dall’ex milanista Luca Antonini.

Classe 1999, nativa di Roma ma ormai milanese (e milanista) d’adoazione, la bella Giusy ha incominciato la sua carriera come volto dell’emittente TV Sportitalia con Michele Criscitiello. Era una delle ragazze sullo sgabello, addette alle news in tempo reale sul calciomercato ed alla conduzione di alcuni notiziari.

Giusy Meloni si è contraddistinta in particolare per l’ottima conoscenza della lingua inglese. E’ stata infatti la prima a condurre un telegiornale sportivo completamente in inglese sempre su Sportitalia. Dunque un curriculum e delle competenze invidiabili: oltre alla bellezza semplice, mediterranea e di grande impatto, la giovane Giusy ha tutto per diventare una telegiornalista di assoluto successo.