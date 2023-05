Infortunio Leao, filtra ottimismo: gli aggiornamenti

Le ultime sulle condizioni di Rafael Leao, che ha fatto preoccupare tutti i tifosi del Milan ieri pomeriggio per l’uscita anzitempo dal campo.

Il Milan ieri pomeriggio ha fatto un grande scatto verso la zona Champions League. Il 2-0 contro la Lazio, al termine di una prestazione molto positiva e brillante, fa ben sperare sia per il finale di campionato, sia per l’Euroderby di coppa di mercoledì.

La squadra allenata da Stefano Pioli è però uscita dal campo con un brivido, con uno spavento proprio in vista delle prossime partite. Colpa dello stop muscolare di Rafael Leao, uno dei migliori calciatori della rosa rossonera.

Dopo soli 10 minuti di gioco il portoghese si è fermato, toccandosi la zona dell’inguine e chiedendo il cambio. Un allungo della gamba destra, per cercare di raggiungere un pallone vagante, poi la sensazione tipica dello stiramento, come mimato da Leao stesso in panchina.

Leao, problema all’adduttore: tra oggi e domani gli esami

Allarme rosso immediato in casa Milan. La squadra di Pioli è stata comunque eccezionale nel restare concentrata sul match contro la Lazio e vincere 2-0 anche dopo l’uscita dal campo di Leao. Ma la preoccupazione è alta.

Il derby d’andata di Champions League è solo tra pochi giorni. Ma secondo la Gazzetta dello Sport filtra ottimismo dalle parti di Milanello. Ieri infatti dopo la fine dell’incontro di San Siro sia Pioli sia lo stesso Leao hanno rassicurato parzialmente stampa e tifosi con parole o accenni positivi.

Il numero 17 del Milan potrebbe essere stato vittima di un’elongazione all’adduttore. Vale a dire un allungamento del muscolo che si trova nella parte interna e superiore della coscia. Tra oggi e domani Leao effettuerà i consueti esami di rito per valutare la reale entità dell’infortunio, con lo staff medico che farà comunque il possibile per renderlo disponibile in vista di Milan-Inter.

Intanto ieri, come detto, il Milan ha dimostrato di saper giocare bene e vincere con merito anche senza gli strappi di Leao. Se il portoghese non dovesse scendere in campo per l’Euroderby di andata, Pioli avrebbe già la soluzione: schierare Alexis Saelemaekers come esterno sinistro offensivo, visto che il belga ieri è subentrato in maniera egregia a Leao, anche se con caratteristiche diverse.

Per il resto il Milan da schierare contro l’Inter sembra ormai definito. Pioli punterà sull’esperienza di Kjaer in difesa, sul triangolo Krunic-Tonali-Bennacer in mediana e sul ritorno di Brahim Diaz da titolare sulla trequarti.