La Juve espugna Bergamo: la classifica di Serie A, Milan quinto

La classifica di Serie A dopo la vittoria della Juventus. Ecco come si è delineata la corsa Champions League per il Milan e le altre squadre

La 34esima giornata di Serie A era da cerchiare in rosso per i tifosi del Milan e di quelle squadre, che sono in lotta per andare in Champions League. Il triplice incrocio avrebbe disegnato una nuova classifica e così è stato. Ora il cammino verso l’Europa che conta assume un quadro decisamente molto più chiaro.

E’ stato il Milan ad aprire la giornata con la vittoria contro la Lazio. I rossoneri hanno fatto il loro dovere, dimostrando di essere più forti dei biancocelesti.

Dopo il ko di Rafael Leao, fermato per un guaio muscolare, Theo Hernandez e compagni hanno reagito da grande squadra, riuscendo a piegare le resistenze dei capitolini. Sono così arrivati i gol di Ismael Bennacer e proprio del terzino francese. Un gol che ha ricordato quello realizzato contro l’Atalanta lo scorso anno. Il Milan ha poi gestito la partita, portando a casa tre punti preziosi.

Nel pomeriggio è poi arrivato il successo facile dell’Inter, che ha battuto 2 a 0 la Roma. Ci hanno pensato Dimarco e Lukaku ad andare in rete. L’ultima sfida, delle squadre in lotta per la Champions League, si è giocata alle 12.30 a Bergamo.

Nessun pareggio anche in questo caso, con la Juventus, che si è imposta sempre per due a zero grazie alle reti di Iling Juniors e Dusan Vlahovic.

La nuova classifica

La classifica adesso, alle spalle del Napoli, vede la Juventus a 66 punti, due in più della Lazio e tre dell’Inter. Il Milan, invece, è quinto a due lunghezze dal quarto posto occupato dai cugini nerazzurri. Staccate, a cinque punti dall’Europa che conta, Atalanta e Roma. Per loro, ora, la Champions League è davvero lontana

2° Juventus 66

3° Lazio 64

4° Inter 63

5° Milan 61

6° Atalanta 58

7° Roma 58