Milan, ammonizione e squalifica: non ci sarà contro lo Spezia

Il difensore è stato sanzionato nel match di ieri contro la Lazio e sarà costretto a saltare la partita contro i bianconeri di Leonardo Semplici

Nella vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro la Lazio ci sono state davvero poche note stonate. I rossoneri si sono imposti con autorevolezza sulle Aquile e hanno conquistato 3 punti molto importanti per la corsa al quarto posto.

Il Diavolo ha raggiunto il proprio obiettivo ieri senza spendere troppe energie sia fisiche che mentali, cosa molto importante in vista dell’importantissimo match di mercoledì prossimo. Era infatti fondamentale evitare problemi per la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Si è temuto il peggio dopo l’immediata uscita dal campo di Rafael Leao, ma per fortuna il portoghese ha subito tranquillizzato tutti a fine match.

L’attaccante ha subito spiegato che non si tratta di nulla di grave e che sta bene, come confermato anche da Stefano Pioli. Altra notizia positiva per mercoledì. E’ andato tutto per il meglio quindi ieri contro la Lazio, ma in effetti una piccola nota stonata della giornata c’è. Si tratta di un giallo pesante rimediato nei novanta minuti, che causerà una squalifica per il prossimo turno di campionato.

Thiaw salta la prossima sfida con i liguri

La sanzione è arrivata per Malick Thiaw, per una fallo nei minuti finali sul centrocampista biancoceleste Toma Basic. Il centrale tedesco era in diffida e salterà dunque la partita di sabato prossimo contro lo Spezia al Picco.

Un’assenza importante perché la sfida contro i liguri arriva a cavallo delle due partite di Champions contro l’Inter, e quindi nella quale mister Pioli penserà sicuramente a un forte turnover per far rifiatare i titolari. Nella trasferta contro la formazione di Leonardo Semplici magari sarebbe potuto toccare all’ex Schalke anche dal primo minuto insieme a Kalulu, per concedere riposo a Kjaer e Tomori. Ora è probabile che uno dei due sarà costretto agli straordinari.

Contro la Lazio è stato ammonito anche Davide Calabria, ma il terzino non era neanche in diffida. Contro lo Spezia i diffidati saranno invece Pogeba, Kalulu, Kjaer e Rebic. Prima della sfida ai liguri, in programma il 13 maggio alle ore 18, ci sarà da pensare al match clou contro l’Inter del 10 maggio.